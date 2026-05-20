El mensaje de Kany García a tres días de su último concierto en Costa Rica

A solo tres días de sus últimos conciertos en Costa Rica, la cantante Kany García sorprendió a sus seguidores en el país con un profundo y emotivo mensaje que compartió en redes sociales.

La artista puertorriqueña se presentó el pasado viernes 15 y sábado 16 de mayo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, con un espectáculo doble que reunió a cientos de fanáticos.

Kany García se presentó en Costa Rica en el Parque Viva. Fotografía: Mario Madriz/Move Concerts. (Mario Madriz/Move Concerts/Mario Madriz/Move Concerts)

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Kany García destacó lo que más ama de Costa Rica

Tras finalizar el concierto del sábado, Kany García publicó un video en el que resumió varios momentos de sus presentaciones y aprovechó para expresar el enorme cariño que siente por Costa Rica.

“Volver a Costa Rica para mí siempre es un cable a tierra. Siempre tengo la necesidad de caminar por la hierba y de reconocer que unos de los mejores cafés del mundo me los he tomado aquí, ese café de Tarrazú”.

La cantante también resaltó aspectos del país que la hacen sentir especialmente cómoda cada vez que visita suelo tico.

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“Volver a Costa Rica siempre es fiesta”

“Una república pacifista, donde no hay ejército y me hacen subirme al escenario con esa tranquilidad de que nos volvemos uno, pero a la misma vez de sentir a una gente que no para de demostrar su cariño y su amor hacia lo que hago. Volver a Costa Rica siempre es fiesta”, afirmó la estrella boricua.

Las palabras de la intérprete rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores costarricenses, quienes le agradecieron el cariño constante que demuestra hacia el país.

El video que Kany García dedicó a Costa Rica

La gira Puerta Abierta conectó de cerca con el público tico

Kany García regresó a Costa Rica con su gira Puerta Abierta, un espectáculo en el que recorrió distintas etapas de su carrera musical y apostó por una conexión mucho más cercana e íntima con su fanaticada.

Durante las dos noches en Parque Viva, la artista interpretó varios de sus mayores éxitos y protagonizó momentos muy emotivos con el público.

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