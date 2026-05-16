Kany García le cumplió el sueño a una fan que recién cumplió 15 años

Kany García en el concierto de Parque Viva. (Mario Madriz/Move Concerts/Mario Madriz/Move Concerts)

Kany García no solo puso a cantar a miles de personas en su concierto en Costa Rica, también regaló un momento inolvidable a una joven fanática que recién había cumplido 15 años. La emotiva escena ocurrió durante el primero de los shows que la artista ofrece este 15 y 16 de mayo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Y es que la artista se robó el corazón de muchos durante su concierto en Parque Viva, pero especialmente el de una joven llamada Galilea, quien jamás olvidará la noche en que conoció a su artista favorita.

Todo quedó grabado en un video compartido por la página Backstage Magazine, donde se observa el momento exacto en que la muchacha sube al escenario con un cartel que decía:

“La niña que fui cambió su fiesta de 15 por este concierto, ¿nos tomamos una foto?”

Así fue el momento de la cumpleañera. (concierto /concierto)

La artista no dudo en abrazar a la joven. (concierto /concierto)

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Apenas leyó el mensaje, Kany no dudó en abrazarla frente a miles de personas, mientras el público gritaba emocionado.

La cantante, conmovida por el gesto, le dijo que ese concierto prácticamente se había convertido en la fiesta de 15 que ella misma organizó.

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Luego, ambas se tomaron una fotografía con todos los asistentes de fondo, creando un recuerdo que seguramente la joven guardará para toda la vida.

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“Qué hermosa”, le dijo Galilea a la artista, mientras Kany le respondió que la más linda era ella.

El momento se volvió todavía más especial cuando la intérprete le gritó un efusivo “¡Feliz 15!” frente a todo el anfiteatro.

Antes de despedirse, la joven le agradeció por el momento y le pidió que siguiera en el camino de la música, provocando todavía más aplausos entre los asistentes.