El periodista deportivo que dejó las coberturas de fútbol por la música bailable

La voz de Esteban Lobo es una de las más reconocidas de Zeta FM, aunque ya muy poco se escucha por la 95.1 FM.

Él es ahora el encargado de programar las canciones que a diario ponen a bailar o cantar a sus oyentes desde hace 24 años.

Conversamos con el director de programación de esta emisora que está de aniversario y que lleva rato de ser la favorita de muchos.

- ¿Cómo empezó en la radio?

Empecé en Zeta hace 20 años como locutor, estaba jovencillo y duré tres años, después en el 2013 me dieron la dirección de la radio. Fue todo un proceso para llegar hasta aquí, cuando salí de Zeta FM, pasé a ser periodista de deportes de Monumental, ahí en deportes estuve dos años, luego me fui para radio Disney y luego me dieron la dirección de Exa, que es otra radio juvenil de Central de Radios hasta que finalmente, hace 10 años, estoy como director de programación de la 95.1 FM.

Yo estaba estudiando periodismo y fui a acompañar a un amigo a hacer un casting a Nova Centro de la radio y el amigo me dijo: ‘¿por qué no lo hace? Y yo le dije que estaba más para deportes, nos fuimos a comer una hamburguesa y al final le dije: “últimamente voy a ir a hacerlo por experiencia” y aquí estoy.

- ¿Tenía la conducción de algún programa en especial?

Sí, me tocó en algún momento uno que se llamaba Llamada nocturna, que era a las 9 p.m., donde se recibían llamadas de los oyentes para que opinaran de cualquier tema que no fuera música, incluso, a veces se ponía intenso porque hablaban de fútbol o de política. Me tocó darle final a un programa que se llamó El salsoscopio junto a Sergio Castro, que es el experto en salsa, y también quedan un montón de experiencias, coberturas, conciertos.

- ¿Extraña estar en cabina compartiendo con los oyentes?

Pues sí, a veces uno mata fiebre ahí, se hace un poquito de cabina y locución cuando algún locutor se incapacita o está enfermo, pero que va, ya el tiempo no da entre lo administrativo y la programación de la radio. O bien cuando hay transmisiones especiales como en diciembre o ahora en el aniversario.

- ¿Cuál es la función de un programador?

Hoy por hoy tiene que saber un poquito de todo, digamos que el núcleo más importante es la parte musical, la programación, saber de rotaciones musicales, hacer relojes de programación (cuánta canciones y de qué tipo suenan en una hora), cómo mezclar un artista con otro, qué canciones no se pueden pegar, digamos que hacer parrillas de programación diferente, no es lo mismo programar entre semana a fin de semana, la música ponerla en el sistema en categorías de acuerdo a los años, a los ritmos, esa es como en la parte musical.

Está también la parte de coordinar la producción de la radio, es decir, todos los programas, que todos tengan sus presentaciones, tengan lo que nosotros llamamos sellos, coordinar las grabaciones, que es como la parte de productor y además, está la parte de manejo de personal, que es coordinar con los locutores sus horarios, estar pendiente que las menciones se hagan bien, que no cometan errores al aire, que tengan una buena dicción, que no se enreden y hoy por hoy coordinar toda la parte de redes sociales.

- ¿Cuál es la clave para que la emisora se mantenga por 24 años siendo la favorita para los que gustan de la música tropical?

Cuando Zeta salió en el 99 lo que más estaba pegado en Costa Rica a nivel general era la música tropical, la música latina, la salsa, merengue, la bachata y después llegó el reguetón. En esa época existían otras emisoras iguales y hoy 24 años después la única que queda de este tipo o que sobrevivió es Zeta, todas las demás fueron desapareciendo y creo que la clave fue nunca dejar la salsa, el merengue y la bachata por los ritmos que estuvieran en el momento sino más bien en lugar de cambiar o transformar la radio sumarle los ritmos del momento a esta esencia o sabor que tiene Zeta.

Entonces, si lo que está pegado como ahorita es la música regional mexicana, ¿por qué no incluirla en la programación? La gente nos escucha por los clasiquitos de la salsa o merengue, pero saben que también rotan los éxitos de ahora, lo que está pegado de Shakira, de Peso Pluma, de Frontera.

La premisa nuestra es que si en el carro va la mamá, el papá y los chiquillos, que a todos les guste lo que suena ahí”. — Esteban Lobo, locutor

- ¿Tienen planeado algo especial por el aniversario?

Ahora el 2 de setiembre como cierre de aniversario tenemos una noche bailable con la orquesta Son Mayor en el Casino Fiesta de Alajuela, con entrada gratuita para que cualquiera llegue a bailar y a celebrar el aniversario con todo gusto.

Y ese día vamos a tener los Zetamixes ahí al frente del edificio de Central de Radios y pega de calcas también, para que la gente vea cómo se hace un programa de mezclas en vivo.

- ¿Su pasión entonces es la radio?

Uno se preparó para trabajar en lo que se necesite en comunicación, pero que me apasione y que sea lo que más vivo es la radio. Yo también saqué un bachillerato en Educación con énfasis en Estudios Sociales y nunca lo he ejercido por lo mismo, de hecho, he dado clases de locución por varios años.

- ¿Extraña el periodismo deportivo?

No le miento que cuando hay un partido de la Sele o un clásico o un evento así, pues sí, pero como uno es un fiebre de lo que hace estoy tranquilo aquí.