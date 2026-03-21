El Pibe CR: niño de 12 años que conquistó las redes en tiempo récord y ahora tiene dos negocios de comida

Con apenas 12 años, Emilio Gómez —conocido en redes sociales como “El Pibe CR”— se ha convertido en uno de los creadores infantiles de contenido más populares del momento en Costa Rica.

En tan solo diez meses, su carisma y espontaneidad lo han llevado a sumar miles de seguidores en plataformas como TikTok, donde sus videos de comedia conectan especialmente con niños y adolescentes.

Emilio Gómez, mejor conocido como El Pibe CR, es toda una sensación en redes sociales con tan solo 12 años. Fotos cortesía y con la autorización de su padre Julio Gómez (cortesía/Cortesía)

Lo que comenzó como un experimento entre risas y grabaciones improvisadas, hoy es un proyecto que crece a gran velocidad y que, incluso, ya le ha abierto puertas en eventos internacionales, colaboraciones con otros influencers y hasta la posibilidad de emprender su propio negocio familiar.

Acompañado por su papá, Julio Gómez —quien también funge como su representante—, Emilio nos contó cómo se inició en esto de la creación de videos y lo mucho que ha cambiado su vida en tan poco tiempo.

—Emilio, ¿cómo nació todo esto de hacer videos?

El primer video fue con unos creadores, como una prueba. Ellos estaban grabando y me hicieron una cuenta. Yo antes me llamaba Emilio TV, no sé ni por qué escogí ese nombre, pero vi que el video tuvo muchas vistas y entonces seguí haciendo más.

El Pibe CR junto al colombiano Westcol, quien hace unos días estuvo en el país. Fotos cortesía y con la autorización de su padre Julio Gómez (Cortesía/Cortesía)

—¿Recuerda hace cuánto fue eso?

Hace como diez meses. Empezó como vacilando, para ver qué pasaba, pero después vimos que funcionó muy bien.

—¿Qué sintió al ver que esos primeros videos pegaban?

Me sorprendí mucho. Yo decía: “¿En serio tanta gente lo ve?”. Entonces me motivé a seguir haciendo más y más videos.

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—¿De qué trataban esos primeros contenidos?

Eran de comedia, para hacer reír. Uno fue una broma a otro creador y también hice uno cuando me lancé como vicepresidente en la escuela… y gané por un montón de votos, gracias a ese video.

—¿Siempre ha sido así de extrovertido?

(Papá) —Sí, desde pequeño. Tiene un ángel especial; le cae bien a la gente en cualquier lugar. Es muy hablador, muy carismático, siempre ha sido el centro de atención, ya sea en deportes o en actividades.

—¿Cuándo empezó a crecer más rápido su cuenta?

(Papá) —Muy rápido. A los dos o tres meses ya tenía números de creador grande. Además, empezó a colaborar con otros influencers y eso le ayudó muchísimo.

—¿Qué cree que hace para que la gente lo siga tanto?

Creo que es porque hago reír y porque soy un niño como ellos. Muchos se identifican conmigo, con cómo hablo, cómo me visto.

(Papá) —Su comunidad son niños como él, entonces se ven reflejados. Eso genera mucha conexión.

Al pequeño Emilio Gómez le encanta el boxeo. Fotos cortesía y con la autorización de su padre Julio Gómez (cortesía/Cortesía)

—¿Cómo fue el cambio en la escuela cuando empezó a ser conocido?

Había compañeros que decían: “Imagínese tener a Emilio famoso”. Y yo les decía que lo estaba intentando.

—¿Y ahora en el colegio?

Es más tranquilo. Me gusta mucho porque es artístico: llevo música, toco guitarra, hago danza en telas, natación… Es muy chiva.

—¿Cómo maneja el tema del estudio con el trabajo de redes, porque tiene que estar grabando?

(Papá) —El estudio es prioridad. Ahora que está en el colegio, bajamos un poco el ritmo. Grabamos en bloques y distribuimos el contenido.

El Pibe CR es toda una sensación e TikTok

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—¿Cuántos videos hace normalmente?

A veces hago dos por día, pero también puedo grabar muchos en un solo día y después se van subiendo.

—¿Lo reconocen mucho en la calle?

Sí, sobre todo en lugares donde hay niños. Me piden fotos, pero también hay momentos en los que puedo andar tranquilo.

—¿Cómo fue la primera vez que le pidieron una foto?

Me dio nervios, fue raro, pero bonito. Ya ahora estoy más acostumbrado.

—Sus videos ahora se ven más producidos, ¿cómo trabaja las ideas?

Es pura imaginación. A veces me ayudan, pero muchas ideas son mías. También depende del lugar donde estemos; voy grabando lo que se me ocurre.

(Papá) Aprovechamos todo: si vamos a la playa o a algún evento, ahí mismo grabamos.

Emilio Gómez asegura que las redes sociales son un hoobie para él, porque primero están sus estudios. Fotos cortesía y con la autorización de su padre Julio Gómez (cortesía/Cortesía)

—Veo que ahora está probando otros formatos, como hacer entrevistas…

Sí, me gusta hablar a la cámara o entrevistar gente. A veces es improvisado, porque hay personas que solo tienen unos segundos.

—¿Sueña con ser como algún creador famoso?

Sí, pero sin polémicas. Me gustaría ser famoso, pero tranquilo.

El Pibe CR es toda una sensación e TikTok

—¿Cuándo empezó a generar ingresos?

Al poquito tiempo, con publicidad de marcas. Al inicio me daba nervios grabar un anuncio. Una vez duramos un montón para grabar dos tomas, pero ahora ya lo hago más fácil.

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—Eso le ha permitido además tener su propio negocio…

Sí, se llama Q’ chancho, es de chicharrones y lo abrimos en diciembre en Barreal de Heredia.

(Papá) —Es un negocio familiar. No esperábamos tanta respuesta, pero desde el primer día llegaron como 50 a 60 chiquitos a buscarlo.

Al El Pibe CR le ha ido tan bien con sus redes sociales que ya está por abrir su segundo local de venta de chicharrones. Fotos cortesía y con la autorización de su padre Julio Gómez (cortesía/Cortesía)

—¿Qué tal le ha ido?

(Papá) Muy bien, tanto que ya vamos a abrir otro local en abril en San Rafael Abajo de Desamparados.

Igual ahorita estamos como en stand-by; con marcas casi no estamos trabajando, porque además de que acaba de entrar al cole, como que se está enfocando más en el negocio de comida y, para serte honesto, como que tampoco lo ofrecemos. El que ha querido trabajar con él es porque de verdad quiere trabajar con él, pero no es como que le ofrecemos su perfil a las marcas.