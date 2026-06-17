El regalo que le dio Viviana Calderón a su hija es para ponerse a llorar de la emoción

Viviana Calderón preparó un regalo muy especial para celebrar la graduación de su hija. (Instagram)

Hay regalos que tienen un valor imposible de medir y eso fue justamente lo que demostró Viviana Calderón con el detalle que preparó para su hija Giuliana tras concluir una etapa muy importante de su vida.

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La presentadora sorprendió a la adolescente con un obsequio cargado de recuerdos luego de graduarse de quinto grado y culminar su paso por la primaria (está en colegio privado).

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Por medio de un video compartido en redes sociales, Calderón mostró el momento en que le entregó la sorpresa a su querida “Tringui”, como le dice de cariño.

“Tengo una sorpresa para Giuli”, comentó antes de darle el regalo.

La comunicadora explicó que quiso hacer algo diferente para celebrar el cierre de una etapa tan especial. Para lograrlo, recopiló cientos de fotografías tomadas durante los años escolares de su hija, desde maternal hasta quinto grado.

“La semana pasada mi Tringui se graduó de quinto grado, culminando su paso por primaria y quise regalarle algo muy especial”, escribió.

El resultado fue un álbum personalizado al mejor estilo del de Panini del Mundial, acompañado de 192 fotografías convertidas en stickers, con imágenes de momentos especiales vividos durante toda su etapa escolar.

Al recibirlo, Giuliana no ocultó su emoción y de inmediato comenzó a descubrir cada detalle.

“Es un viaje por primaria”, comentó la joven mientras observaba el contenido.

El detalle incluía 192 fotografías convertidas en stickers. (Viviana Calderón /Viviana Calderón)

Un detalle cargado de amor hizo que la hija de Viviana Calderón se emocionara hasta las lágrimas. La presentadora compartió el especial momento. (Viviana Calderón /Viviana Calderón)

Viviana le explicó que se trataba de su propio álbum oficial, una colección de recuerdos creada exclusivamente para ella.

“No tenemos un álbum de fútbol, pero tenemos tu álbum oficial y tu viaje por primaria”, le dijo con evidente orgullo.

La hija de la presentadora empezó a abrir los sobres con las fotografías y a completar las páginas del álbum, mientras revivía momentos que marcaron una de las etapas más importantes de su niñez.

Sin duda, más que un regalo material, Viviana le entregó un recuerdo que podrá acompañarla durante toda la vida.