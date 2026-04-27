El regreso de Conexión fútbol de Repretel tuvo un gran ausente, ¿qué le pasó?

Ellos son los panelistas del nuevo Conexión fútbol de Repretel. (redes/Instagram)

El regreso de Conexión Fútbol a Repretel este domingo tuvo una ausencia que no pasó desapercibida entre los televidentes.

Uno de los panelistas más queridos del espacio, el exfutbolista Alonso Solís, no estuvo presente en el estreno del programa por canal 6, lo que de inmediato generó preguntas entre quienes esperaban verlo nuevamente en pantalla.

El “Mariachi”, recordado por su paso con el Deportivo Saprissa y por su carisma frente a cámaras, no pudo incorporarse al espacio debido a que continúa recuperándose de una operación.

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Cabe recordar que La Teja dio a conocer el pasado 14 de abril que Solís fue sometido a una intervención quirúrgica relacionada con sus riñones, situación que lo mantiene alejado temporalmente de sus compromisos laborales.

Aunque hasta ahora Alonso no se ha referido públicamente a su estado de salud ni ha dado detalles de su recuperación, sí envió un video al programa para saludar a sus compañeros y a la audiencia.

Alonso Solís no estuvo en el estreno de Conexión fútbol

Sin embargo, en ese mensaje evitó explicar el motivo de su ausencia y únicamente aseguró que espera estar de vuelta muy pronto para compartir nuevamente con los televidentes.

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Solís tampoco mencionó si estará el próximo domingo en el programa.