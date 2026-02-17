El romántico viaje de Randall Salazar y su novio para ver lo que muchos ticos soñaban

El presentador Randall Salazar y su novio serán la envidia de muchos ticos tras el gran momento que vivieron juntos este fin de semana, cuando asistieron a uno de los conciertos de Shakira en El Salvador.

La pareja decidió viajar a San Salvador para ser parte del espectáculo de la gira “Las mujeres ya no lloran”, un show que miles de costarricenses soñaron con ver en vivo.

Randall Salazar es presentador del canal ¡Opa! Fotografía: Instagram Randall Salazar. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Randall Salazar: “Los hombres somos sensibles, pero este carajo se pasó”

Shakira eligió El Salvador para su residencia en Centroamérica

La cantante colombiana escogió El Salvador como sede de su residencia en Centroamérica, por lo que fanáticos de distintos países se trasladaron hasta ese destino para disfrutar del concierto.

El presentador del canal ¡Opa! no dejó pasar la oportunidad y compartió en Instagram varias fotografías desde el estadio Mágico González, recinto donde se realizaron las presentaciones de la barranquillera.

En una de las imágenes aparece junto con su novio y una pareja de amigos, disfrutando de una noche llena de música, baile y emoción.

Randall Salazar junto a su novio y unos amigos en el concierto de Shakira en El Salvador. Fotografía: Instagram Randall Salazar. (Instagram/Instagram)

Un recuerdo inolvidable como pareja

Todo apunta a que Randall Salazar celebró el Día de San Valentín cantando y bailando los éxitos de Shakira, en una experiencia que, sin duda, quedará marcada como un recuerdo especial en su relación.

El comunicador se sumó así a los ticos que viajaron a San Salvador para vivir un espectáculo que en algún momento se pensó que podría llegar a Costa Rica, ya que incluso hubo fechas reservadas en el Estadio Nacional para una eventual presentación de la artista.

LEA MÁS: Foto evidencia cómo quedaron las cosas entre Ignacio Santos y Randall Salazar “tras Teletica”

Por ahora, quienes quisieron ver a Shakira en vivo tuvieron que cruzar fronteras… y Randall fue uno de los afortunados.