Elecciones 2026: Montserrat Del Castillo y otros famositicos acudieron al llamado de “Salí a votar”

Montserrat Del Castillo fue una de las que fue a votar en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

Las elecciones de este domingo no pasaron desapercibidas para varias figuras del espectáculo, la comunicación y la cultura costarricense, quienes compartieron, públicamente, su participación en las urnas como un llamado a fortalecer la democracia y combatir el abstencionismo.

El humorista Roque Ramírez fue con su esposa a votar en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

La presentadora Montserrat Del Castillo fue una que acudió a su centro de votación acompañada de su hijo y otros familiares, dando el ejemplo de hacer patria.

El humorista Choché Romano también acudió a las urnas en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

A través de sus redes sociales, la figura de Teletica destacó la importancia del sufragio como un acto de compromiso con el país, al señalar que votar es una muestra de amor y responsabilidad con Costa Rica.

La periodista María Jesús Padra de Teletica también ejerció su voto en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

Viajó kilómetros

Desde Guanacaste, el retahilero Max Barberena también dijo presente.

El artista relató que viajó alrededor de cinco horas para poder ejercer su voto en Cañas, en la que fue su antigua escuela, y lo hizo junto con su hija mayor y otros miembros de su familia. Barberena aprovechó la ocasión para invitar a la población a defender las raíces y alzar la voz a través del voto.

Max Barberena viajó hasta Guanacaste para votar junto a su hija en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

Otro de los que cumplió con el deber ciudadano fue el periodista Elías Alvarado, quien, en medio de su jornada laboral, se presentó a votar acompañado de su esposa Tania Mata y su hijo Saúl. La familia acudió al centro de votación de Nueva Jersey, en Estados Unidos, para emitir el sufragio, reafirmando su compromiso con el proceso democrático.

Elías Alvarado acudió a votar al centro de votación de Nueva Jersey en Estados Unidos. (Redes/Instagram y Facebook)

Su primer voto

La periodista Melissa Durán también compartió un momento especial durante la jornada electoral, al asistir desde tempranas horas a votar junto con su hijastra mayor, Valentina, quien participó por primera vez en unas elecciones nacionales. Además, sus dos hijas menores se sumaron a la experiencia democrática participando en las elecciones infantiles.

El cantante LuisGa Loría viajó a Nicoya para emitir su voto en estas Elecciones 2026. (Redes/Instagram y Facebook)

Por su parte, el músico y cantante LuisGa Loría, líder de la agrupación Los Ajenos, recorrió varios kilómetros hasta Nicoya para ejercer su derecho al voto, sumándose así a la lista de figuras públicas que respondieron al llamado de “Salí a votar”.

Las publicaciones y testimonios de estos famositicos reflejan cómo, desde distintos ámbitos, figuras públicas se sumaron activamente a una jornada clave para el futuro del país, utilizando su voz e influencia para motivar la participación ciudadana.

Ginnés Rodríguez contó que tuvo que hacer 40 minutos de fila para votar. (Redes/Instagram y Facebook)

La cantante Priscilla Castro acudió a la embajada de Costa Rica en México para votar. (Redes/Instagram y Facebook)

La modelo Sharon Segura también salió a votar este domingo. (Redes/Instagram y Facebook)

La periodista Laura Brenes también acudió a las urnas para ejercer su voto. (Redes/Instagram y Facebook)

La modelo e influencer Vinna Rouge vino desde Estados Unidos a votar a Santo Domingo de Heredia. (Redes/Instagram y Facebook)

La cantante y presentadora María Fernanda León saió bien tempranito a votar. (Redes/Instagram y Facebook)

La periodista María Jesús Rodríguez, de Telenoticias, también se levantó temprano para ir a votar antes de trabajar. (Redes/Instagram y Facebook)

El joven Joseph Arguedas, imitador de Pelando el ojo, emitió por primera vez su voto presidencial- (Redes/Instagram y Facebook)