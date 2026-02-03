Elecciones 2026 registran mayor participación ciudadana y récord de audiencia televisiva

El discurso que dio Laura Fernández tras ser elegida como presidenta fue uno de los más vistos por los televidentes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Las Elecciones Presidenciales del 2026 marcaron un hito en Costa Rica al registrar un aumento significativo tanto en la participación ciudadana como en el consumo de información electoral a través de la televisión.

Así lo revelan los datos de medición de audiencias de Kantar Ibope Media, que evidencian un mayor interés de la población por informarse y seguir de cerca el proceso democrático a través de las principales televisoras del país como Teletica, Repretel y canal 8.

De acuerdo con el informe, la jornada electoral del 1.º de febrero de 2026 alcanzó una participación del 69,10%, cifra que representa un incremento de 10 puntos porcentuales en comparación con las elecciones presidenciales del 6 de febrero de 2022, cuando la participación fue de 59,97%. Este crecimiento refleja un involucramiento más activo de la ciudadanía en la toma de decisiones que definen el rumbo del país.

Más minutos frente a la pantalla

El interés por el proceso electoral también se vio reflejado en el consumo de información televisiva.

El promedio de minutos vistos por persona (ATS) aumentó de 71,32 minutos en 2022 a 77,70 minutos en 2026, lo que confirma que los costarricenses dedicaron más tiempo a estar frente a la pantalla durante esta jornada.

Además, en términos de alcance, la cobertura televisiva de las elecciones logró llegar a una audiencia considerablemente mayor.

Mientras que, en 2022 se registraron 1.038.150 personas expuestas a las transmisiones electorales, en 2026 la cifra ascendió a 1.245.010 personas, es decir, más de 206 mil personas adicionales.

El crecimiento también fue evidente en los hogares, pasando de 586.960 en 2022 a 766.060 en 2026, lo que representa un aumento de 179 mil hogares con el televisor encendido en esos canales.

En cuanto al análisis de audiencia minuto a minuto este reveló que la sintonía fue superior entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m., en comparación con la jornada electoral anterior.

Cabe destacar que el punto máximo se registró a las 9:20 p.m., justo cuando iban a revelar los primeros resultados del conteo de votos.

Según la medición, cerca del 50% de los hogares del país estaban conectados a la televisión viendo los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Para Yamil Rojas Pineda, ejecutivo de servicio al cliente comercial de Kantar Ibope Media, estos datos confirman una tendencia clara: “Los resultados reflejan no solo un aumento en la participación ciudadana, sino también una población más interesada en informarse y dar seguimiento al proceso electoral. La televisión continúa siendo un canal clave para acompañar a los costarricenses en momentos decisivos para la democracia”.

Estos datos corresponden a la Medición de Audiencias de Televisión en Costa Rica realizada el 1.º de febrero de 2026, tomando en cuenta las transmisiones electorales entre las 6:00 a.m. y las 12:00 medianoche.

El análisis se hizo mediante un comparativo de los canales 6, 7, 8, Extra y Opa.