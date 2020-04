View this post on Instagram

Una de las cosas que más extraño es ir a @biofem_ 😭. Yo se que muchos de ustedes están deseosos de volver a sus rutinas al igual que yo, sin embargo se que al terminar esta situación que estamos pasando va a comenzar una nueva era para los seres humanos... . Una era en donde el respeto va a ir más allá de los parámetros, en donde la naturaleza y los seres que habitan en ella van a ser tan importantes o todavía más que el dinero, en donde la familia va a ser lo primordial y por supuesto en donde vamos a valorar los besos y los abrazos de las personas que amamos ❤️🥰 . Deseo que esta nueva era llegue, una era de amor y solidaridad, una era de comprensión e igualdad ❤️ . #costarica #biofem #cuarentena.