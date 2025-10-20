Elena Correa celebra de una manera muy romántica una importante victoria de su esposo Carlos Rodríguez

Elena Correa acompañó a su esposo, Carlos Rodríguez, a la competencia en El Salvador. (redes/Instagram)

Carlos Rodríguez, esposo de la cantante Elena Correa, se coronó campeón este domingo en el GT Challenge de las Américas, en El Salvador.

La exmiss Costa Rica acompañó a su marido a la competencia y, al verlo ganar dos de las carreras, no pudo evitar celebrar con gran emoción.

La artista compartió unas imágenes en sus redes de lo orgullosa que está de los logros de su “Charlie”, como le dice a su pareja.

Carlos Rodríguez se trajo dos premios del GT Challenge de las Américas que se realizó en El Salvador. (redes/Instagram)

“Todo el esfuerzo y dedicación del equipo se vio reflejado porque obtuvimos dos premios que nos llenan de orgullo y hacen que nuestro corazón explote de felicidad. Los mecánicos la dieron toda y nuestro piloto estrella ni para qué”, publicó.

Ahora todo es pura felicidad

Elena también compartió un video de cuando su esposo terminó una de las carreras y llegó a donde ella a celebrar. Ambos se dieron un gran abrazo en medio de su felicidad.

Hace dos años la pareja estaba que no se podía ni ver y hasta a los estrados judiciales llegó; sin embargo, hace un año decidieron perdonarse y ahora andan como recién enamorados.