A Elena Correa le llegó una gran oportunidad fuera del país y se codeará con grandes de la música

La guapa cantante y exmiss Costa Rica Elena Correa anda con una sonrisa de oreja a oreja y no es para menos. La tica fue invitada a participar en los Premios Juventud 2025, que se realizan por primera vez en Panamá, donde está representando al país con todo el orgullo del mundo.

Aunque no subirá al escenario como artista, Elena tiene un papel que la tiene igual de emocionada: será parte del equipo de presentadores de TVN, uno de los canales más importantes del país vecino,

A la artista le tocará estar entre bastidores, o conocido popularmente como ‘backstage’, opinando sobre los ‘outfits’ o trajes que lucirán los artistas nominados que desfilarán sobre la alfombra azul previo a la entrega de premios.

“Hace un par de días me llamaron, mi mánager y mi equipo, para contarme la noticia. No lo podía creer, estaba demasiado emocionada. Vamos a estar muy cerca de la alfombra azul, hablando de moda, viendo a los artistas, siguiendo de cerca todo lo que son las entrevistas. Es un honor enorme”, contó a La Teja desde Ciudad de Panamá.

Según explicó, la invitación llegó de la mano de su disquera, Alterna Records, con quienes ha venido preparando su lanzamiento internacional.

Además, señaló que todo esto forma parte de una estrategia de proyección antes de lanzar oficialmente su música en este país.

Este miércoles, Elena estuvo en la cadena TVN donde le hicieron varias entrevistas tanto en radio y televisión para que los panameños conocieran su trayectoria.

“Compartí con artistas, influencers, hablamos de mi trayectoria como Miss Costa Rica, pero también de lo que viene. El propósito principal es proyectarme internacionalmente en diferentes proyectos antes de sacar la música que estamos preparando. Estoy tomando clases de canto y baile, todo lo que me ayude a estar lista”, afirmó.

Vestido de reina

Como sabe que es una oportunidad de oro, Elena planificó muy bien cada detalle, en especial a la hora de elegir la ropa que lucirá en cada actividad.

Incluso, pensó en resaltar el rojo de la bandera costarricense en el vestuario que usó en una de las entrevistas televisivas, pues quería demostrar cuán orgullosa está de su país.

“Una marca costarricense me ayudó con algunos ‘outfits’. Hoy usé un vestido rojo porque quería representar a mi país, que lo amo tanto. Me hacía ilusión que ese color llamara la atención y diera un poquito de Costa Rica en este evento internacional”, aseguró.

Para las otras entrevistas también usó atuendos distintos y, obviamente, llevó un vestido de noche bien hermoso y elegante para lucir como toda una reina este 25 de setiembre en la entrega de premios.

“Hace rato no me ponía un vestido de gala, lo extrañaba, y creo que la ocasión lo amerita totalmente”, dijo entre risas.

Nueva faceta

La artista nos confesó a su vez que está muy emocionada porque además será su primera vez como presentadora y más de unos premios tan importantes donde estarán Maluma, Marc Anthony, Grupo Firme, entre muchos más que están nominados.

“Siempre me ha gustado el mundo de la comunicación, aunque nunca lo había hecho a este nivel. La oportunidad de estar en unos premios tan importantes, y justo en su primera edición en Panamá (siempre son en Miami, Estados Unidos), es increíble. Sé que es parte del trabajo de mi equipo de mercadeo y creo que va a dar grandes frutos para el futuro”, comentó.

Aunque faltan horas para que inicie la gala oficial, contó que el ambiente es pura fiesta desde ya y que los panameños están muy emocionados por ver si se topan algún artista internacional por la ciudad.

“Escuché que muchos se van al casco viejo a ver a quién artista se topan. Hoy mismo en el canal todos estaban alborotados porque había llegado Maluma. Imagináte, a cada rato aparece alguien distinto”, expresó.

Elena Correa tuvo la oportunidad de conocer a varios influencer y cantantes, como el mexicano Papi Kunno. (redes/Instagram)

Belleza viene de familia

Durante las entrevistas que le hicieron, Elena recordó que su motivación para ser Miss Costa Rica nació justamente en ese país, gracias a una prima muy especial: Ivette Cordovez Usuga, Miss Panamá 2000.

“Yo era una niña cuando la vi coronarse y desde ahí dije: ‘yo quiero ser Miss Costa Rica’. Esa experiencia marcó mi vida y me inspiró a seguir ese camino”, relató con nostalgia.

Así anunciaron la participación de la costarricense Elena Correa en el canal TVN de Panamá. (redes/Instagram)

Aunque su época de concursos ya pasaron y ahora está concentrada en fortalecer su carrera musical y crecer como artista.

La cantante de hecho nos adelantó que se vienen varias sorpresitas en las que ha estado trabajando mucho, entre ellas una nueva canción.

“Muy pronto vendrán sorpresitas. Claro que sueño con que algún día me nominen a estos premios, creo que ese es el deseo de cualquiera que está en este mundo artístico. Vamos paso a paso, pero con la mirada firme en lo que queremos lograr”, dijo convencida.

La cantante Elena Correa nos adelantó que prepara varias sopresas musicales. (redes/Instagram)

Su regreso al país está programado para el fin de semana, pues no solo quiere disfrutar con calma los Premios Juventud sino darse a conocer aún más en este territorio hermano.