Elena Correa está haciendo esto para alcanzar su sueño en la música

Elena Correa no se detiene y este es el secreto detrás de su éxito musical. (Cortesía/Cortesía)

Elena Correa, la cantante nacional, ha demostrado que no se detiene y que su pasión por la música sigue tan fuerte como al inicio de su carrera.

La artista ha demostrado que su sueño permanece intacto y que está dispuesta a seguir creciendo.

A través de sus redes sociales, la costarricense compartió con sus seguidores que está en clases de canto y baile, y mostró cómo se está desenvolviendo en la pista.

“La verdad es que estoy demasiado positiva y demasiado contenta, y superagradecida con Dios como siempre, porque uno siempre tiene que darle gracias a Dios por todo lo bueno que tiene”, expresó la artista.

Asimismo, dejó ver que hay sorpresas para sus seguidores. “Ya quiero que vean todo lo que se viene”, escribió en uno de sus clips.

La exmiss está viviendo un gran momento no solo en lo artístico, sino también en su vida personal junto con su esposo, Carlos Rodríguez.

Recordemos que el pasado 25 de octubre ofreció un concierto en el hotel Sheraton de Escazú y, además, sus temas como Imparables, De cero, Igloo, Te extrañaré y No soy mala, no soy buena, han sido muy sonados.

Elena Correa aseguró que se vienen sorpresas. (Elena Correa/Instagram)