Elena Correa habló de un tema importante en su matrimonio con Carlos Rodríguez

Elena Correa habló con La Teja sobre la posibilidad de convertirse en mamá. (redes/Instagram)

Elena Correa está viviendo una etapa llena de emociones. Mientras disfruta de su matrimonio con el empresario Carlos Rodríguez, también se prepara para recibir a un nuevo integrante de su familia: el bebé que espera su hermana menor, Mónica Correa, quien recientemente anunció su embarazo.

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La Teja le consultó si ha conversado con su esposo sobre la posibilidad de tener un hijo y si ambos se imaginan viviendo esa etapa.

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“Por ahora no es un tema que estemos abordando. En lo personal, estoy muy enfocada en varios proyectos que espero compartir pronto, especialmente en mi proyecto musical”, respondió la cantante.

La modelo recordó el dolor que vivió por la muerte de Tuca y la desaparición de Mickey. (elena correa /elena correa elena correa)

Recordemos que la talentosa mantiene una relación sentimental con el empresario Carlos Rodríguez desde 2013. Ambos se casaron en agosto de 2019. Y aunque por ahora no tienen planes definidos de convertirse en padres, la modelo aseguró que confía en lo que Dios tenga preparado para su vida.

“Si está en sus planes que seamos papás, será una bendición, y si tiene otro camino preparado para mí, confío en que también tendré la fortaleza para aceptarlo. Al final, solo él sabe lo que tiene para mi vida”, expresó.

Elena Correa está feliz por convertirse en tía

Mónica, hermana menor de Elena Correa, espera un niño junto a Daniel Lascarez. (elena correa /elena correa elena correa)

Correa está tomando clases de canto y trabaja en nueva música. (Captura /Captura)

Una de las noticias que más alegría le ha dado es el embarazo de su hermana Mónica, quien espera un niño junto con Daniel Láscarez.

La modelo contó que se enteró el pasado 28 de agosto, durante el cumpleaños de su mamá. Su hermana, Daniel y su mamá la llamaron aparte para entregarle una cajita con medias de bebé y un chupón.

“Me entregaron una cajita que decía: ‘¡Hola, tía y tío! Espero conocerte pronto. ¡Te amamos!’. Fue una sorpresa muy linda y un momento que voy a recordar siempre”, recordó.

La llegada del pequeño es especialmente significativa porque, según explicó, en su familia casi siempre han sido mujeres y muchos de sus familiares colombianos viven fuera de Costa Rica.

Además, recordó que su papá, quien falleció en julio del 2024, siempre quiso tener un nietico para chinearlo.

“Me gusta pensar en la alegría que esta noticia le habría dado”, manifestó la guapa.

La exreina de belleza confesó que su marido también está ilusionado con la llegada del sobrinito. “Siempre se emociona con las cosas que me hacen feliz, y esta es una noticia muy especial para mí”, contó Elena.

La modelo ya se imagina consintiendo a su sobrino y hasta tiene un mensaje para él: “Lo amo muchísimo, estoy muy feliz de que vaya a llegar a nuestras vidas y aquí tiene una tía que lo va a consentir muchísimo. Espero ser la mejor tía del mundo y que cuando crezca, sepa que antes de conocerlo ya era muy amado”.

Elena está enfocada en su carrera musical

En medio de esta etapa familiar, Correa también trabaja en nuevos proyectos personales y profesionales. Actualmente, recibe clases de canto y participa en grabaciones para compartir nuevo material con sus fieles seguidores.

“En esta etapa quiero dedicarle mucho tiempo y corazón a ese proyecto y ver hasta dónde me puede llevar”, explicó emocionada.

Tuca la perrita que tenía Elena Correa. (redes/Instagram)

La desaparición de Mickey en el 2024 todavía representa un momento difícil para Elena. (Cortesía)

Momentos complicados por sus mascotas

En la entrevista, la modelo también recordó dos experiencias que la marcaron: la desaparición de Mickey en 2024 y la reciente muerte de su perrita Tuca.

Sobre Tuca aseguró que siente tranquilidad porque hizo todo lo posible para darle calidad de vida y acompañarla durante sus problemas de salud.

“Hice todo lo posible por darle calidad de vida y mucho amor hasta el final. Fue una perrita muy consentida, y saber que hice todo por ella me da mucha paz en medio de la tristeza”, expresó.

Con Mickey, en cambio, todavía vive la incertidumbre de no saber qué ocurrió y conserva la esperanza de encontrarlo.

“Una parte de mí sigue esperando que algún día aparezca, y otra está tratando de encontrar la resignación de aceptar que quizá no vuelva a verlo”, confesó.

Correa contó que actualmente tiene perros, gatos, gallinas, vacas y caballos, y que la mayoría son rescatados. Para ella, los animales merecen protección y cuidados, pues considera que brindan un amor muy puro.