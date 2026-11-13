Elena Correa habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Carlos Rodríguez

Elena Correa habló con La Teja sobre la posibilidad de convertirse en mamá. (redes/Instagram)

Elena Correa se sinceró sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposo, el empresario Carlos Rodríguez, con quien mantiene una relación sentimental desde el 2013 y se casó en agosto del 2019.

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La Teja le consultó si ambos han conversado sobre la idea de convertirse en padres y si se imaginan viviendo esa etapa en algún momento.

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“Por ahora no es un tema que estemos abordando. En lo personal, estoy muy enfocada en varios proyectos que espero compartir pronto, especialmente en mi proyecto musical”, respondió.

La modelo también destacó la relación que ha construido con la familia de su esposo, especialmente con las hijas y los nietos de Rodríguez, con quienes asegura sentirse muy cercana.

Elena Correa junto a su esposo. (redes/Instagram)

“También disfruto muchísimo la relación que he construido con las hijas y los nietos de Carlos. Son maravillosos conmigo, los quiero muchísimo y hemos logrado crear un vínculo muy lindo que valoro de corazón. Me siento en familia cuando estoy con ellos”, agregó.

Elena Correa dejó el futuro en manos de Dios

Aunque por ahora la maternidad no es un tema que estén abordando, Correa no descartó que pueda formar parte de sus planes más adelante.

“En cuanto al futuro, creo que hay cosas que están en manos de Dios. Si está en sus planes que seamos papás, será una bendición, y si tiene otro camino preparado para mí, confío en que también tendré la fortaleza para aceptarlo. Al final, solo Él sabe lo que tiene para mi vida”, expresó.