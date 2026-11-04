La cigüeña llegó a la familia de Elena Correa y ella reveló un detalle muy especial

Elena Correa, será tía por primera vez. (redes/Instagram)

La cigüeña llegó a la familia de Elena Correa. La guapa se convertirá en tía por primera vez, luego de que su hermana menor, Mónica Correa, anunciara que está embarazada y espera un niño.

La noticia llenó de alegría a la exreina de belleza, quien conversó con La Teja sobre este nuevo capítulo familiar y contó cómo fue el momento en que descubrió que pronto tendría un sobrino.

La sorpresa ocurrió el pasado 28 de agosto, durante el cumpleaños de su mamá. La familia había organizado una cena en la casa de Elena y, en medio de la celebración, Mónica, Daniel Lascarez y su mamá la llamaron aparte para entregarle una cajita.

Elena Correa está muy emocionada por la llegada de su primer sobrino. (Captura /Captura)

Correa recibió la noticia durante el cumpleaños de su mamá. (Captura /Captura)

El mensaje que encontró dentro decía: “¡Hola, tía y tío! Espero conocerte pronto. ¡Te amamos!”. Además, tenía unas medias de bebé y un chupón.

“Fue una sorpresa muy linda y un momento que voy a recordar siempre”, contó Elena.

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¡La familia tendrá un niño!

Correa también compartió la emoción que sintió cuando supo que el bebé sería varón, pues en su familia han predominado las mujeres.

“¡Me pareció superlindo que sea niño! En nuestra familia casi siempre hemos sido mujeres, así que es una experiencia diferente y muy especial para todas”, expresó.

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Aunque la noticia les hizo mucha ilusión, Elena dejó claro que lo más importante es que el pequeño llegue sano y fuerte, pues tendrá mucho amor tanto de la familia de Daniel, como de la suya.

Su papá habría estado muy feliz

La llegada de este bebé también tiene un significado especial para Elena por el recuerdo de su papá, Gustavo Correa Saldarriaga, quien falleció el 27 de julio de 2024. Según contó, él siempre había querido tener un nieto para chinearlo.

La llegada del bebé también representa una alegría especial porque la mayoría de su familia es colombiana y vive fuera de Costa Rica. En el país están su mamá, Mónica y ella, por lo que la llegada del bebito significa mucho para las tres.

“Estoy segura de que mi papá estaría muy feliz. Él siempre quiso tener un nieto para chinearlo, así que me gusta pensar en la alegría que esta noticia le habría dado”, compartió.

Ya se prepara para chinearlo

Aunque todavía no han hablado sobre cómo se repartirán las visitas y los chineos cuando nazca el pequeño, Elena aseguró que está lista para disfrutar esta nueva etapa.

Incluso bromeó con que ya tiene experiencia con bebés y niños, pues en la familia de Carlos hay muchos y disfruta compartir con ellos.

Por ahora, la familia espera con ilusión la llegada del nuevo integrante, quien desde antes de nacer ya tiene a varios familiares ansiosos por conocerlo y llenarlo de cariño.