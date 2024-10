Elena Correa ofrece jugosa recompensa a quien le devuelva a su perrito Mickey

Elena Correa anda buscando a su perrito Mickey. (Instagram)

Elena Correa está ofreciendo un platal de recompensa a la persona que le devuelva sano y salvo a su perrito Mickey.

Fue el martes de la semana pasada cuando el peludito desapareció de su casa en residencial El Castillo, en San Rafael de Heredia, y desde entonces no hay rastro de él.

La cantante y modelo está desesperada porque Mickey más que una mascota es un hijo para ella y un miembro muy amado en su familia, por lo que hay muchas personas sufriendo con la desaparición.

Además, a Ele le urge encontrar al “perrhijo” ya que requiere tomar medicamentos porque tiene problemas en el páncreas y el corazón. Mickey tiene 12 años.

Debido a eso es que desde que se dio cuenta que Mickey había desaparecido, Elena comenzó a buscar al animalito por cielo y tierra, y para que la gente le ayude a dar con el paradero es que está ofreciendo una jugosa recompensa.

Elena Correa ofrece esta recompensa a quien le devuelva su perrito Mickey. (Instagram)

Correa confirmó a La Teja que a la persona que le devuelva a su perrito lo recompensará con 700 mil colones, pues lo único que quiere es tener a Mickey de regreso a casa.

La exmiss Costa Rica siempre habló de una retribución económica desde que Mickey desapareció, pero hasta ahora confirmó la cantidad de dinero que está ofreciendo.

El fin de semana, en medio de lágrimas, Elena suplicó ayuda para dar con el paradero del animalito, prometió la recompensa y expresó sus deseos de recuperar a Mickey para dormir y ver tele con él y darle todo el amor que le tiene.

Elena Correa está destrozada por Mickey

“Quiero dejar claro que la persona que me lo devuelva va a recibir una recompensa de parte mía, no va a recibir nada negativo, sino algo bueno para quien sea, porque lo más importante en este momento es poder tener a mi perrito de nuevo, dormir con él en la cama, ver tele y que él esté a mi lado. No es un perro, es un hijo, es familia, y lo único que quiero es recuperarlo”, manifestó el fin de semana.

Si usted sabe o ha visto a Mickey por algún lado, puede comunicarse con sus dueños al 8527-8383.

