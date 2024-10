Elena Correa recibe muy curiosas recomendaciones para encontrar a su perrito Mickey

Elena Correa sigue muy triste porque su perrito Mickey nada que aparece, Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Elena Correa sigue con el alma destrozada porque aún no logra encontrar a su amado Mickey, uno de sus hermosos perrhijos.

Su perrito se escapó hace casi dos semanas de su casa y, por más que ha salido a buscarlo, incluso ofreciendo una jugosa recompensa, nada que aparece.

Varios de sus seguidores de Instagram le han dado curiosas recomendaciones para que las siga a ver si pronto se acaba la zozobra que está viviendo.

Algunos le escribieron que le prenda una velita a San Francisco de Asís, el patrono de los animales, o bien que le pida a San Antonio que es el santo al que se reza para encontrar un objeto o una persona perdida.

Elena Correa contó que su perro tiene 12 años de estar con ella y que requiere de medicamentos y que además, está castrado. (Instagram)

También le han recomendado que salga con alguna cobijita o ropa de Mickey para que cualquier cosa lo olfatee por si anda cerca.

Como ya han pasado muchos días hay quienes creen que el peludito ya tiene un nuevo hogar; sin embargo, ella no quiere pensar en eso.

Elena dice que prefiere creer que su perrito está con alguien que no ha podido devolvérselo pero que pronto lo hará.

“Realmente confío en que no es que alguien no me lo quiere devolver, sino que por alguna situación no ha podido. Ahora nos llegó una información que probablemente esté en un lugar cerca. No sabemos si es el mismo perro, pero si es, pues les voy a estar contando”, mencionó.

Mickey es uno de los perrhijos de Elena Correa. (Cortesía)

Además, reconoció que los primeros días sí pensó que le pudo haber pasado algo, que lo hubiera atacado algún otro animal; pero que, sin embargo, tras salir a buscarlo, no ha encontrado ninguna pista de que le hubiese pasado algo.

Ella aún guarda la esperanza de que su perrito está bien.

Cabe recordar que ella está ofreciendo una recompensa de 700 mil colones a quien se lo devuelva.

La gente está tan identificada con su situación de angustia que ya hasta le ofrecieron regalarle 1000 dólares más (poco más de 500 mil colones) para que suba el monto de la recompensa.

Mickey se desapareció el pasado 24 de setiembre en la zona de Concepción, de San Rafael de Heredia. Si tiene informes sobre él puede comunicarse al 8527-8383.