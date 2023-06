Elena Correa responde directa y contundente a las declaraciones de Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez espera que sea haga justicia en su caso con Elena Correa

Intriga, desamor, traición y muchos otros elementos más conforman el novelón entre Elena Correa y Carlos Rodríguez que tuvo un nuevo capítulo.

Este viernes se realizó la segunda audiencia por el caso de supuesta violencia doméstica de la ahora expareja, en la que se presentaron y se tomaron las declaraciones de los testigos, seis de cada lado y cada uno con diferentes vínculos con los implicados. Ingresaron al juzgado a las 8 a. m., y fueron saliendo a las 5:25 p. m.

Por primera vez desde que inició la bronca, el empresario se detuvo a hablar con la prensa y lanzó declaraciones que dieron de qué hablar.

Carlos Rodríguez espera que se haga justicia en los tribunales (Erick Quiros)

“Ella pretende enriquecerse más de lo que ya lo hizo durante los años que estuvo conmigo. Está pidiendo una pensión mayor que la que ganan los jueces.

“Espero que se haga justicia, lo importante es buscar la paz y tratar de conciliar, siempre ha sido mi principio. Aquí está una de mis exmujeres, que nunca tuvo que ir a la Corte para tener sus derechos y esa es la manera de pensar mía”, agregó.

Estas palabras hicieron eco en Elena, quien horas después, luego de un receso que tuvieron para almorzar, le respondió al señor.

“Él dijo que yo quería enriquecerme con lo de los cuatro millones y eso no es así, él lo sabe. Yo a él lo amé con todo mi corazón y como mujer que soy tengo mis necesidades, tengo que hacer varias cosas, pagos, tenemos animales y me parece un poco feo que él diga que me quiero enriquecer si él sabía los gastos que teníamos y que ahora me toca afrontarlos. Estoy satisfecha y agradecida con el juez de que pudo ver todas las pruebas y que tuvo conciencia con respecto al tema de la pensión”, señaló.

Fueron algunos amigos (a los que también les gusta el drama) los que le mandaron las declaraciones de su todavía marido, por lo que ella reaccionó y dijo: “Me encantaría que él fuera un caballero y no dijera este tipo de cosas”.

Caliente

A favor de la miss Costa Rica 2017 declararon el empresario Scott Brannon, quien en muchas ocasiones ha tenido diferencias con Rodríguez, la mamá de Elena, doña Mercedes Usuga, así como su hermana y una amiga de ella, también dos testigos de forma virtual, que no están en el país.

Por parte de don Carlos llegaron Carolina Sánchez, expareja del empresario, así como su hija Raquel y varios empleados de la casa donde habitaba con ella.

Algo que nos enteramos en medio de la audiencia es que Elena habría intentado sacar de la casa que tiene, en la misma propiedad donde ella habita y vivía con Carlos Rodríguez, al jardinero, debido a que se presentó como uno de los testigos del empresario.

Esto, la modelo lo habría visto con malos ojos y luego de la audiencia del martes anterior, habría pulseado que salieran de la casa, en la cual están desde hace años.

Esta situación confirmaría que el filazo que envió Correa ese día, en sus redes sociales, habría sido en contra de esos trabajadores. De hecho, la madre de ella quedó captada ese día en las cámaras de De Boca en boca mientras los llamaba “traicioneros”.

Elena Correa y su abogado Fernando Beirute está confiados en el proceso. Erick Quirós.

Este viernes la situación no llegó a tal punto, pero sí se notó incomodidad y algunas miradas punzantes de parte de los testigos, de un lado hacia otro.

La Teja le consultó a Elena sobre este tema y su abogado, don Fernando Beirute, fue contundente.

“Es un problema grave, porque es el jardinero y la que está viviendo en esa casa es doña Elena, no don Carlos. Nosotros intentamos que desalojara su lugar de trabajo y él no quiere, por órdenes de don Carlos. Eso también lo pedimos ahora, que por favor se ordenara el desalojo de la casa, porque la que vive ahí es Elena”, señaló el abogado.

Al finalizar la audiencia, después de más de ocho horas debatiendo, Rodríguez salió callado, diciendo que mejor no hablaba, mucho más serio y pensativo que a como lo habíamos visto en horas de la mañana, mientras que su abogado se mostró serio y discreto ante lo que pasó adentro del juzgado.

“Estamos contentos, positivos y es una posibilidad llegar a buen puerto. Aquí lo que falta es una resolución por parte de la jueza, pero el tema es que hay otros conflictos en otras materias y hay que resolverlas”, dijo Rodrigo Rosales.

Por el lado de Elena, la actitud fue más abierta.

“Hoy quedó demostrado que doña Elena no es ninguna agresora, lo demostraron con pruebas y por la parte de la denuncia de ella, sí hubo muchas pruebas para poder mantener la medidas de protección a favor de ella”, dijo Beirute.

Con esto finaliza el proceso por el tema de supuesta violencia doméstica y se queda a la espera de que la jueza falle a favor de alguna de las partes y ver si se mantienen las medidas interpuestas por Correa, que entre otras cosas dicen que Carlos no se puede acercar a ella ni a la casa por un año, tampoco intimidarla ni dar declaraciones sobre ella.