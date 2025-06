Elena Umaña habla de la regañada que se llevó la vez que le “robó el show” a Pablo Montero

Elena Umaña es una de las cantantes más conocidas en el país. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

La cantante Elena Umaña recordó la regañada que le dieron hace muchos años cuando en una firma de autógrafos del cantante Pablo Montero ella se comenzó a robar el show.

Umaña habló sobre ese y otro incidente que tuvo en Costa Rica con el cantante mexicano en el pódcast de La Teja, Aquí entre nos.

Según la cantante, ella llegó a una “convocatoria” que había hecho el cantante en un supermercado de Costa Rica, hace bastantes años, para promocionar su trabajo.

“Fue hace muchos años, que se hacían giras, se firmaban autógrafos y todo eso; cuando eso, yo sacaba mis calendarios también”, refirió la ex-Kalúa antes de contar la bronca.

Dijo que quería una foto con Pablo Montero, entonces llegó al lugar y se sentó en la salita que habían habilitado para el evento.

Pablo Montero era todo un galán en aquellos años y siempre tuvo fama de mujeriego. Fotografía: Archivo LT.

Cuando estaba ahí, alguien de la gente que, como ella, esperaba para ver a Pablo la reconoció y le pidió una foto, y de un pronto a otro la atención se fue hacia ella.

“Estaba ahí sentada esperando que Pablo Montero subiera. Alguien me reconoció y me empezaron a pedir fotos. Había representantes de la disquera de Pablo Montero y sí, me llamaron la atención, de que no me podía tomar más fotos porque sino me tenía que salir de ahí”, contó.

El momento no fue bonito para ella, pero tampoco se sintió humillada, más bien le complació esa atención de la gente en medio de la espera de un artista que, en esos tiempos, era de los del momento en México.

“Ahí me quedé. Regañada”, afirmó Elena entre risas tras confirmar que sí se tomó la foto.

Pero no fue el único incidente. La cantante de “La botella” y “Niña mala”, también habló de la vez que Pablo la pidió para una noche.

Eso fue cuando la artista sacaba sus propios calendarios donde mostraba su espectacular belleza.

La anécdota se la contó el locutor que entrevistó a Pablo Montero en una gira de medios por nuestro país, también bastante tiempo atrás.

“Él llegó a una radio, también a promocionarse, y estaba mi calendario y me contó un locutor que preguntó que quién era esa muchacha y que, ‘la quiero para esta noche’. Se quedó con las ganas. ¡Qué cascarita!”, dijo Elena en la entrevista del programa farandulero de este medio.