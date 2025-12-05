Elías Alvarado anuncia que le harán una cirugía en su frente y cuál es su mayor temor

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, anunció que iba camino al hospital porque lo van a operar. (redes/Instagram)

El periodista Elías Alvarado, de Telenoticias, contó a sus seguidores que este viernes enfrentará una pequeña cirugía en la frente para retirarse un quiste que le apareció desde hace varios meses.

El comunicador compartió un video mientras se dirigía a la cita médica acompañado de su esposa Tania y aseguró que, aunque está tranquilo, va con un poco de frío y nervios.

Elías Alvarado anunció que lo operarán en la frente

“Voy camino al doctor, no sé si algunos lo han notado, pero hace un tiempo me salió este quiste aquí en la pura frente y hoy me lo van a sacar. Me van a hacer una pequeña cirugía”, explicó.

Elías dijo que su mayor preocupación es que no le quede una cicatriz muy grande o notoria, aunque la doctora le aseguró que hará todo lo posible para que el resultado estético sea el mejor.

Elías Alvarado ya está a la espera de su cirugía. (redes/Instagram)

Con su característico buen ánimo, el periodista prometió mantener informados a sus seguidores sobre cómo le va en el procedimiento y agradeció de antemano las muestras de cariño que ha recibido.

“Ahí les cuento”, dijo.

Elías Alvarado mostró el quiste que tiene en la frente. (redes/Instagram)

Después compartió una foto en la que se observa que ya está acostado en la silla médica a la espera de que comiencen con el procedimiento médico.