Elías Alvarado contó el momento vacilón que vivió con un cliente fogoso

A Elías Alvarado le pasan varias situaciones jocosas en su taxista y a veces no puede evitar contarlas. Cortesía (Cortesía)

El periodista Elías Alvarado de Telenoticias también trabaja como uber en Estados Unidos y en ocasiones le pasan situaciones bastante vacilonas con sus clientes.

El comunicador contó una que le pasó este viernes con un cliente que resultó ser algo calenturiento, aunque para él no lo aparentaba.

Elías contó en sus historias de Instagram que ha sido de las “cosas más raras” que le han pasado, pues a su carro se subió un señor que primero le pidió que lo llevara a algún sitio donde pudiera cambiar una bolsa cargada de monedas.

Él le explicó que en un supermercado cerca había una máquina donde podía ingresarlas y se las cambiaban por billetes.

“Me dice: ‘¿usted me ayudaría hacerlo, es que no sé inglés? Era un señor bastante mayor, bien humilde, calladito, serio y todo el asunto, entonces, le digo: ‘está bien, vamos. Yo estacioné el taxi y me bajé con él, cambiamos las monedas, como 150 dólares le salieron, nos montamos en el taxi y me dice: ‘¿usted no sabe de una tienda donde vendan juguetes sexuales? Y yo me quedé (cara de asombro)”, contó entre risas.

Alvarado mencionó que jamás se imaginó que le iba a salir con eso y que más bien pensó que el dinero eran sus ahorros y sería para comprar comida.

Periodista Elías Alvarado tiene tanto pegue con las doñitas que hasta le echan el cuento

Pero el vacilón no queda ahí, porque el adulto mayor le contó que era que quería ir a comprarle un consolador a su esposa y mandárselo de sorpresa.

“Cada quien vive su sexualidad como quiera, pero me hizo mucha gracia ver al señor, si ustedes lo hubieran visto también les hubiera dado gracia”, mencionó.

A raíz de dicha anécdota puso una caja de preguntas en su Instagram sobre qué opinaban de la situación y terminó llevándose la sorpresa que muchos de sus seguidores han hecho regalitos así.