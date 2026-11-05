Elías Alvarado cumplió su palabra tras recibir duras amenazas

Elías Alvarado no se quedó en palabras y cumplió con lo que dijo que haría luego de varios mensajes intimidatorios que le llegaron por privado a sus redes tras la cobertura que hizo de las elecciones de Estados Unidos.

Elías Alvarado se presentó este jueves ante la Policía para denunciar los mensajes que le están enviando en las últimas horas por redes. (Instagram/Instagram)

Como corresponsal de Telenoticias en ese país, Alvarado siguió de cerca los comicios de medio término que arrasó el partido Demócrata, para reportarlos en Costa Rica, pero hubo gente que quedó disconforme con la posición del comunicador.

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El miércoles por la noche, Elías expuso a un hombre que le envió un mensaje por privado a Instagram con algunas amenazas, entre esas, la posibilidad de que la agencia migratoria ICE llegara a su casa y lo sorprendiera a él y a su familia.

“Sería increíble ver llegar a ICE a tu casa”

“Sería increíble ver llegar a ICE a tu casa. No les gustaría ver a un simple periodista de pacotilla criticando al gobierno actual y que ni papeles tiene. Si tanto le molesta este gobierno regrese a Costa Rica y listo. Deberías pensar en tu hijo, que no se quede sin un padre deportado. Recuerda, ICE conoce cualquier movimiento en las redes sociales y tú estás expuesto 100 por ciento”, afirmó la persona en el mensaje.

Tras eso, Elías advirtió que iba a presentar una denuncia, algo que cumplió este jueves.

En Instagram, comunicó que ya fue a la Policía y, en su mensaje, dejó claro que no permitirá que nadie se meta con su familia.

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Elías Alvarado compartió este mensaje que recibió por redes en las últimas horas tras su cobertura de las Elecciones de Estados Unidos. (Instagram/Instagram)

Una noche complicada

“Fue una noche de sentimientos difíciles de explicar. ¿Vulnerabilidad? ¿Frustración? ¿Ansiedad? Quizás un poco de todo. No es fácil sentir que alguien intenta intimidarte, y mucho menos cuando involucra a tu familia y hasta el lugar donde vivís.

“Después del mensaje que recibí por mi cobertura de las elecciones en Estados Unidos, decidí acudir a la Policía. Presenté la denuncia formal ante las autoridades correspondientes, porque considero que este tipo de situaciones no deben dejarse pasar. Más allá de si se trata de una amenaza, queda esa sensación de vulnerabilidad cuando alguien intenta meterte miedo utilizando lo que más amás: tu familia”, afirmó.

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El mensaje venía acompañado de una foto del momento preciso en el que estaba en la comandancia.

Su estatus migratorio no le interesa a nadie

También habló de su estatus migratorio en Estados Unidos, algo por lo que lo han atacado bastante.

“No se trata de ignorar lo sucedido ni de quedarse callado. Hay momentos en los que debemos alzar la voz. Mi estatus migratorio es un asunto personal que solo nos compete a mi abogado y a mí. No tengo por qué dar explicaciones sobre mi situación migratoria a quienes pretenden utilizarla para intimidarme.

Elías Alvarado es corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

“Como periodista, sé que nuestro trabajo siempre estará expuesto a críticas. Y está bien, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que informamos. Pero una cosa es cuestionar nuestro trabajo y otra muy distinta es intentar intimidarnos involucrando a nuestras familias”, dijo.

Asimismo, mencionó que seguirá las recomendaciones giradas por la Policía y agradeció a la gente el apoyo en este momento.

“Hoy me siento más tranquilo, confiando en Dios y con la misma responsabilidad y compromiso de siempre para seguir haciendo mi trabajo. Porque informar nunca debería ser motivo para sentir miedo”, finalizó.

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