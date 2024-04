Elías Alvarado mostró a su hijo tirando sus pañales a la basura y generó un polvorín en sus redes

Elías Alvarado y Tania Mata se convirtieron en padres hace tres años. (Tomada de Instagram)

A Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, Estados Unidos, lo criticaron una vez más por la forma de criar a su hijo Saúl.

Mostrar a su pequeño acompañándolo a botar la basura, en especial sus pañales, generó todo un polvorín en su cuenta de Instagram.

El tico contó que le está enseñando al pequeño a ser responsable y botar su propia basura y lo mostró jalando una bolsa cargada de sus pañales.

Increíblemente, hubo señoras que le escribieron para criticarlo que cómo era posible que todavía su hijo use pañales si ya tiene 3 años.

Otras le mandaron mensajes contándole que ya no se sentían tan mal a saber que su hijo de 4 años no es el único que todavía no los ha dejado.

Elías Alvarado enseña a su hijo a botar la basura y salió criticado

“Ya no me siento mal, mi hijo acaba de cumplir 4 años y todavía duerme con pañales y amanece empapado el pañal, yo me creía mala madre, pero ya veo que no es el único...”, le escribieron.

Alvarado le respondió que hay que comprender que cada niño es diferente y que todo es un proceso, por lo que no hay que juzgar.

Además, publicó que quiso compartir algunos de los comentarios referente a los pañales para visibilizar el tema y para que comprendan que cada quien cría a su hijo como crea que es mejor y que “no hay reglas escritas en piedra”.

LEA MÁS: A Elías Alvarado “se le cayeron las medallas”, según televidente

Otra mamá también le escribió para contarle que su hijo de 4 años y 3 meses todavía usa pañal y que fue tanta la “presión social y el estrés de la entrada al kínder” que tuvieron que acudir a un sicólogo.

Tiempo atrás el corresponsal de noticias había mostrado a su hijo comiendo en un plato de cartón y una televidente le escribió que se le habían “caído las medallas” por servirle la comida de esa forma.