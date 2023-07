Elías Alvarado se llevó un susto con su salud por uno de sus dos trabajos

El periodista Elías Alvarado se llevó tremenda sorpresa luego de que le advirtieran que si no hacia ejercicio, se podía enfermedad de gravedad.

Elías Alvarado además de ser corresponsal de Teletica, es taxista. (CortesíaElías Alvarado)

Al corresponsal de Telenoticias lo mandaron a hacerse un chequeo médico y resulta que le dijeron que está a solo un paso de ser diabético.

El generaleño, quien vive hace más de cinco años en Estados Unidos, contó que todo es a consecuencia de su trabajo como taxista y no precisamente porque coma mal.

Elías explicó que hace bastante tiempo él eliminó el azúcar y las grasas de su comida y que, por ende, su alimentación es muy saludable, pero que la nutricionista le explicó que dicha afectación es por pasar tantas horas sentado en su carro.

“Mi problema más grande es que yo paso sentado todo el día en el taxi y no tengo movilidad y ese es mi gran problema en estos momentos, entonces, mi nutricionista, la cual amo, Gloria, me mandó a caminar. En la mañana me levanto y camino, después del almuerzo camino y en la tarde tengo que volver a caminar”, contó en una de sus historias de Instagram.

La figura de canal 7 confesó que ya tiene dos semanas con esa rutina de salir a caminar por los parques de Nueva York y que lo que más le alegra es que está empezando a notar los resultados. Además, está consumiendo vitamina D.

A como va la cosa pronto veremos al comunicador hecho un Ken, porque dijo que le iba a poner bonito a las caminatas para evitar ser oficialmente un paciente diabético.