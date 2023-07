¡Eso no se vale! Edgar Silva se enojó porque se metieron con su mamá

Edgar Silva tiró el tapón en redes sociales al ver que en una publicación se metieron con su mamita y lo peor de todo para crear una mentira.

Edgar Silva puso esta advertencia para que luego no caiga en la trampa. Instagram

Resulta que en Facebook circula una fotografía del periodista junto a una señora adulta mayor en la que salen abrazados y anuncian unas pastillas que supuestamente cura la diabetes.

Debajo de la foto además ponen: “La madre de Edgar Silva curó la diabetes en solo tres días. Antes de dormir, ella tomaba estas baratas...”. Así de mal redactado y todo.

Además, a la imagen le colocaron las supuestas pastillas mágicas, lo cual no es más que una publicidad engañosa y por si eso fuera poco, la señora no es la mamá de él, sino una amistad.

Al Flaco no le quedó más que hacer una advertencia en sus redes sociales al ver que mucha gente le estaba enviando la imagen preguntándole sobre las pastillas o felicitándolo porque su supuesta mamita se curó de la diabetes.

El presentadora de Nace una Estrella señaló en grande que dicha publicidad es “falsa, engañosa y fraudulenta” para que les quedara bien claro.

“Denuncio y advierto sobre ella para que nadie sea afectada por esta estafa. Les pido denunciar ante las autoridades a estos pillos que abusan y engañan a las personas”, dice el comunicado que difundió.

Hace unas semanas también les contamos del caso de la presentadora Patricia Figueroa, de la que también están usando su imagen y la del canal para promocionar unas supuestas pastillas milagrosas que curan otro tipo enfermedades, pero por más que denuncia las páginas, lo siguen publicando.

Paty nos había contando que lo peor de todo es que sí hay gente que se cree el cuento de que ella consume ese tipo medicamentos, o bien, que los vende.

Así que ya saben, no todo lo que ven en redes sociales es real o cierto así que no se deje engañar que Edgar Silva no vende pastillas mágicas, lo que vende son aguacates y café y esos, dicen, que sí hacen magia en el paladar por las buenos que son.