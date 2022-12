Ella es la exnovia de Bad Bunny que inspiró una de sus canciones

El "Conejo malo" tuvo una novia en su adolescencia con la que duró cinco años jalando. Instagram

Bad Bunny ha conquistado la industria musical como hace mucho no lo hacía ninguna otra figura, convirtiéndose en el músico que, por tres años consecutivos, lidera las listas de Spotify como el artista más escuchado ya no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo, pero, ¿qué tanto conocemos de su vida personal y cómo ésta ha sido plasmada en sus temas más famosos?

La realidad es que el boricua se ha mostrado hermético cuando se trata de hablar de sus relaciones, sin embargo, se le conoce una novia de la juventud que podría ser clave para la creación de una de sus mejores canciones, se trata de Carliz de la Cruz.

Benito Antonio Martínez Ocasio conoció a la joven cuando eran adolescentes y entablaron un noviazgo de seis años, entre el 2011 y el 2017.

Bad Bunny anuncia que se retirará de la música en el 2023

Carliz es ahora una influencer muy conocida en Puerto Rico. El Universal e Instagram

En esa época todavía no había adquirido tanta fama, pero ya daba sus primeros pasos en la música, pues desde el 2013 comenzó a compartir parte de sus primeras creaciones en la plataforma SoundCloud.

Entre los temas que incluyó en el servicio de streaming se encontraban “Get”, “Tentación” y “Sólo avísame”; las tres canciones coinciden al hablar de la atracción que siente por una mujer, con quien planea un encuentro íntimo y aunque estas canciones fueron compuestas y grabadas, durante su relación con Carliz, no hay suficientes pruebas que avalen que fue a ella a quien se las dedicó, pero es muy posible que se haya inspirado en ella gracias al amor que sentían.

Carliz estudió leyes y se volvió una famosa influencer en Puerto Rico y, aunque ellos terminaron hace cinco años, se dice que la canción “Una noche en Miami”, una de sus más famosas, la escribió pensando en ella, según sus seguidores.

Ellos vieron diferentes publicaciones de Carliz, que datan del 2017 y 2018, donde escribió la cifra 11:34, misma que el cantante entona durante una de las estrofas de esa canción: “Supuestamente, ya yo te olvidé/Pero son las 11 y 34 y de ti me acordé /No te veo desde que me mudé /Pero soñé contigo anoche y te saludé”.