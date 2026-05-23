Ella es la nueva periodista detrás de ¿Quién quiere ser millonario?

Saray Corrales, es la nueva periodista detrás de la notas de ¿Quién quiere ser millario? de Teletica (Cortes/Cortesía)

La periodista Saray Corrales Navarro dice estar viviendo una de las etapas más especiales de su carrera profesional al convertirse en la nueva figura detrás de cámaras de ¿Quién quiere ser millonario?, un reto que, asegura, la tiene aprendiendo todos los días y conectando de una forma muy cercana con los participantes.

Ella pasó a ser ahora la encargada de hacer las notas y de entrevistar a los participantes de la silla caliente una vez que termina el programa de los martes y que salgan en las ediciones de Telenoticias.

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La comunicadora de Teletica contó que se siente profundamente agradecida por la oportunidad de formar parte de una de las producciones más reconocidas de la televisión nacional y confesó que este nuevo rol le ha permitido crecer muchísimo, tanto a nivel profesional como personal.

“Me siento muy honrada de ser tomada en cuenta en un equipo tan destacado como ¿Quién quiere ser millonario? En estas últimas semanas he aprendido muchísimo del productor Manuel Granda y también de cada uno de los compañeros que forman parte de esta gran producción”, expresó.

Saray destacó que lo que más disfruta de esta experiencia es el contacto humano que tiene con los concursantes, pues le permite ver muy de cerca las emociones y sueños de quienes llegan al programa con la ilusión de cambiar su vida.

“Tengo el privilegio de ver en primera fila sus emociones, sus ilusiones y también la esperanza que llevan en sus ojos. Siempre trato de hacerlos sentir en casa, porque entiendo que detrás de cada persona hay una historia importante”, comentó.

Saray Corrales debe hacer las notas de los participantes de ¿Quién quiere ser millario? de Teletica. (Cortes/Cortesía)

Incluso aseguró que se siente identificada con los participantes de ¿Quién merece ser millonario? porque a ella también le ha tocado pulsearla de diferentes maneras para cumplir sus sueños.

De hecho, recordar lo mucho que le costó salir adelante durante sus años universitarios, pues apenas llevaba el dinero exacto para los pases de autobús hacia Cartago y que no podía darse el lujo de perder ni una moneda.

“Recuerdo perfectamente estar en la parada de buses en San Pedro esperando el último bus de Turrialba que pasaba por Paraíso. O tomaba ese bus o ya no tenía cómo regresar. Muchas veces viajaba con hambre porque el único dinero que llevaba a la universidad eran los pases de ida y vuelta”, recordó.

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Saray Corrales dice estar muy feliz con su nueva función dentro de Teletica. (Cortes/Cortesía)

Este año cumplirá cuatro años dentro de Televisora de Costa Rica, luego de entrar para el programa Force Master y antes de su actual puesto, estaba en el área comercial, igual produciendo notas de patrocinadores del canal.

“Cuando me contrataron, yo hacía maniobras con los ‘outfits’ para poder verme lo más presentable posible y dar siempre mi mejor versión. Hoy, gracias a Dios, ya casi cumplo cuatro años en la televisora y eso me honra profundamente”, mencionó.

Ahora la verán a ella cada semana contándoles a los televidentes qué pasó en la silla caliente y si hay un nuevo millonario en el país.