Ella es la voz que anima las tardes en Zeta F.M., aunque jamás pensó estar en una radio

Desde hace menos de un año, una voz fresca y llena de energía se ha adueñado de las tardes y noches en Zeta F.M. (95.1 F.M.).

Se trata de María López, una joven de 26 años, vecina de El Carmen de Paso Ancho, quien con su carisma y buena vibra se ha ganado el corazón de los oyentes.

Su llegada a la cabina fue por mera casualidad, pues lo suyo eran las relaciones públicas; sin embargo, una vez que tuvo su primer contacto con el micrófono y con los oyentes, quedó enamorada de la profesión.

- ¿Hace cuánto está en Zeta y cómo se inició en esto de la radio?

Inicié en Zeta hace más de un año ya, pero realmente, no como locutora, sino que se me dio la oportunidad de hacer una pasantía como community manager, a la cual había aplicado. Al final me hicieron entrevistas y me quedé ahí en la pasantía. Duró seis meses; bueno, en un inicio era de cuatro meses, pero al terminar los seis meses, no había ninguna vacante, entonces la gente, con mucha pena, me dijo: ‘quisiera dejarla, pero no puedo’. Me fui como dos meses y me volvieron a llamar al quedar una vacante.

Realmente, lo que estudié en la universidad son relaciones públicas, no necesariamente, como algo tan directamente relacionado con este medio; sin embargo, en la universidad le fui agarrando un poquito de más gusto a la radio.

- ¿Siempre le había llamado la atención la locución?

De manera personal, toda la vida he sido como muy tímida, muy introvertida, no soy tan amiguera, no soy como tan extrovertida, pero en la universidad ya fue otra cosa completamente, y bueno, las oportunidades se me fueron dando. El 28 de julio del 2024 entré, me dieron unas capacitaciones y ya en agosto ingresé, oficialmente, como locutora.

- Es decir, ni por su mente pasaba que iba a terminar en una cabina de radio...

Totalmente. De hecho, digamos, a la pasantía apliqué solo como para aplicar, porque quería ganar experiencia. Yo apliqué, por decirte, como en mayo del 2023, y me fueron llamando como en setiembre de ese año, entonces hasta ya lo daba por perdido y como era algo de redes sociales, pues yo lo veía como con mucho más sentido relacionado con mi carrera. No puedo decir que fue un sueño para mí, como mucha gente comenta, pero bueno, todo ha sido muy positivo y también la gente me ha recibido de gran manera.

Ellos son los locutores de la emisora Zeta F.M. que tiene 25 años al aire. (redes/Instagram)

- ¿En qué horario la pueden escuchar?

De 3 de la tarde a 8 de la noche. El horario mío calza con “Tardes de café con Zeta”, que es a las 3 p.m. A las 4 p.m. se inicia “Dimensión 951″, a las 4:30 p.m. entramos con complacencias, a las 5 p.m. son los “Zeta Mixes” y a las 7 p.m. comenzamos con “Top Salsa”.

- ¿Qué tal la han recibido los oyentes al ser una voz nueva?

La verdad, muy bonito ver cómo, para mí, se han podido adaptar de una manera sorprendente. Cuando entré a Zeta tuvimos el aniversario en agosto, entonces cerramos el mes con una fiesta en el casino Fiesta. Tenía un mes de haber entrado y se acercaban a saludar y fue muy bonito conocerlos de manera directa.

- ¿Cuánto le ha cambiado la vida al trabajar en un medio de comunicación?

Sí ha sido un cambio bastante bonito, no podría decir que abrumador, pero sí como sorpresivo, creo que esa sería la palabra, muy sorpresivo, porque era algo que no esperaba en absoluto. Yo no me hubiera imaginado nunca animar eventos como el de Olga Tañón, Tito Nieves, India, Charly Aponte, el Grupo Niche, por mencionar algunos. Conocer a Niche fue un sueño totalmente cumplido. Este tipo de cosas te cambian la perspectiva. También tuvimos en la cabina a Yuri, entonces ha sido un cambio en positivo básicamente, y bastante significativo. Y no solo como esta parte de los conciertos y los artistas, sino también el conocimiento profesional.

- ¿Y qué pasó con la carrera de Relaciones Públicas?

Bueno, todavía estoy estudiando. Estoy proyectando terminar el próximo año. Ya, realmente, tengo más del 50% de la carrera; sobre todo, por el tema del trabajo, es un poquito complicado sacarla rápido. Igual quiero sacar también periodismo para tener las dos carreras.

Hace más de un año atrás esta vecina de Paso Ancho ni se imaginaba que iba a animar conciertos. (redes/Instagram)

- ¿Qué le gusta hacer cuando no está en cabina?

Trabajo formalmente solo en la radio, entonces básicamente, es estudiar y descansar. Me gusta mucho comer, la verdad es que comer me relaja. Pasar tiempo en familia. Soy tía de tres sobrinos, entonces me encanta pasar mucho tiempo con ellos. Básicamente, en eso se me consume el tiempo.

Junto a Sergio Castro (derecha) realiza el programa Top Salsa, donde una vez estuvo de invitado el tico Bernardo Quesada. (redes/Instagram)

- ¿Le gusta practicar algún deporte?

Digamos que no. Con toda la pena, la verdad es que no. Pero es por el momento... Es que con la universidad, las tareas, todo, cuando me doy cuenta se acabó el domingo en familia y a iniciar de nuevo el lunes con todo.

Soy muy cinéfila. Me gusta mucho ver películas. Y también me distraigo mucho ya en tiempo libre con la música, me gusta ver entrevistas que le han hecho a los artistas. Todo eso me encanta.

Solterita Echa la mano Salsera Por ahora está concentrada en su trabajo y sacar su carrera universitaria, por eso de momento, no tiene pareja, pero tampoco le hace falta. Su mamá tiene un emprendimiento llamado Luces y Colores, sobre muñequitos y demás, hechos en crochet y en ocasiones le ayuda. Desde niña se identificó con la música tropical, pero jamás se imaginó que llegaría a entrevistar a muchos artistas de este género.