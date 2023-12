Ella es May Reyes, la tica que escribió un libro en México cuando la atrapó la pandemia

May Reyes tiene 37 años y está radicada en México desde el 2021. (Cortesia)

May Reyes viajó a México en enero del 2020 con la intención de quedarse tres meses en ese país, conocer y ver las oportunidades de negocio que podrían surgir para ella.

Su intención era regresar a Costa Rica el 18 de marzo de ese año, pero nueve días antes las fronteras cerraron por la pandemia y ella se quedó atrapada allá, en la casa de una de sus mejores amigas.

A la cuarentena, la tica, de 37 años, no le hizo mala cara, sino que aprovechó el tiempo para escribir el libro que lanzará en Costa Rica este 5 de diciembre. De ella y su libro, Reyes habló con La Teja.

-¿Quién es May Reyes?

Soy una administradora de negocios que ahorita está radicada en México. Soy una persona creativa, esforzada, con visión, con proyección, con una mente de empresaria, alma de artista y cuerpo de atleta.

-¿Cómo llega la parte artística a su vida?

Opté por la administración por un tema de superación personal. Vengo de una familia muy humilde y por eso vi la necesidad de aprender de negocios, proyectarme y generar enlaces. Trabajé un tiempo como analista de rating de canal 7 y luego empecé a hacer comerciales y modelaje. Hice tele con La Media Docena, con Alex Costa, con Mauricio Astorga. Salí en la revista Soho. Ahora quiero hacer cine y en el 2020 que me quedé pegada en México escribí este libro.

-¿Cómo que se quedó pegada en México?

Me fui a México a finales de enero del 2020 y me regresaba el 18 de marzo, pero cerraron las fronteras el 9 de marzo por la pandemia. No puede regresar hasta octubre. Allá estuve encerrada, no supe qué hacer. Vivía con mi amiga y Renato, su hijo de tres años; entonces en medio de ver qué hacía dije que le iba a escribir alguna aventura a Renato y así nació “El dragón de los océanos”, un cuento de quince páginas que dejé en el baúl de los recuerdos.

May Reyes lanzó en setiembre "El dragón de los océanos". (Cortesia)

-¿Cómo se convirtió en libro?

El año pasado surgió la oportunidad de reunirme con una casa editorial de México y ellos se interesaron por el cuento. Pidieron algunos cambios para hacer un texto para adolescentes y adultos; entonces agarré el boceto del cuento de Renato y lo empecé a armar desde cero.

-¿De qué trata “El dragón de los océanos”?

Es un libro de fantasía y ficción que quiero crear un punto de inflexión en adolescentes y adultos mayores de que nunca hay que dejar de luchar y lograr nuestros sueños. Es encontrar tu camino, reconocerte, verte desde adentro, encontrarse y seguir. Habla de lealtad, de amistad. Es un libro que busca que la gente no desista de lo que quiere y de fomentar valores importantes en las personas.

Bailarina: De mundo: Su verdadero nombre: A May le fascina bailar; de hecho le gustaría estar en Dancing with the Stars. La tica habla tres idiomas: español, inglés e italiano. May es el nombre artístico de Maybelline Reyes.

-¿Cuándo lanza el libro aquí?

El 5 de diciembre a las 4:30 de la tarde en el Costa Rica Beer Factory, en barrio Escalante. Justamente como estoy acá, el evento será presencial y aprovecharé para vender y firmar libros.

-¿Ahora vive en México?

Sí, desde febrero del 2021. Vivo sola y estoy estudiando cine.

-¿Cómo ha sido la aventura de vivir en ese país?

Todo un reto. Primero por las creencias limitantes personales de la edad, de que no tengo carrera artística allá, de que no soy reconocida, el tema de un país machista… Como mujer, he pasado momentos de introspección muy fuertes, de soledad, que no estoy con mi familia. Pese a todo, ha sido un reto interesante porque me he conocido mucho a mí misma.

-¿Se le han abierto puertas en lo artístico allá?

Sí. El libro; también filmé una película que está en postproducción que se llama “El jubilado”, una sátira mexicana con historia y comedia. Filmé el “Lyric video” para el hijo de Alejandro Fernández y un comercial para una marca de chocolates muy famosa. Ahorita todo mi esfuerzo está en el libro.

May Reyes también ha hecho trabajos como modelo. (Cortesia)

-¿Volverá a Costa Rica en algún momento?

Podría regresar a Costa Rica siempre y cuando haya algo que me permita desarrollarme más como artista. Uno siempre quiere volver a casa, pero ahorita no lo veo.

-¿Qué extraña de aquí?

Primero a la familia, mi mamá, mi sobrino de dos años; lo segundo, ver a mis amigos, amigas y sentirme ubicada porque en México sigo desubicada y, obviamente, la comida.