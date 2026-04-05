Farándula

Ellas son las 15 candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026

Sucesora de Mahyla Roth se conocerá el viernes 5 de junio

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Por Manuel Herrera

La organización Miss Universo Costa Rica confirmó las candidatas al certamen nacional de belleza de este 2026, cuyo triunfo otorga el boleto al Miss Universo de este año.

En total serán 15 mujeres las que disputarán la corona que, en la actualidad, ostenta la caribeña Mahyla Roth.

Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

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La final del concurso será el viernes 5 de junio a las 8 de la noche en el Centro de Eventos Pedregal y, previo a la gran noche, las aspirantes disputarán la Gala Preliminar el 23 de mayo.

Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Por la corona, este año compiten:

  • Brenda Alfaro
  • María Alejandra Acosta
  • Nayeli Montenegro
  • Iveth Madrigal
  • Aaliyah Cunningham
Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
  • Kristy Bolaños
  • Karleen Griffith
  • Monique Vincent
  • Alexia Sánchez
  • Yoselyn Ureña
  • Samaria Montero
  • Reidy Gutiérrez
Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
  • Chantai Solano
  • Melany Chavez
  • Marisol Bagnarello

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Los nombres fueron revelados hace unos días durante el final del reality La Academia de Reinas.

Miss Universo Costa Rica 2026
La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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