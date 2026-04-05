Ellas son las 15 candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026

La organización Miss Universo Costa Rica confirmó las candidatas al certamen nacional de belleza de este 2026, cuyo triunfo otorga el boleto al Miss Universo de este año.

En total serán 15 mujeres las que disputarán la corona que, en la actualidad, ostenta la caribeña Mahyla Roth.

La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ellos elegirán a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026

La final del concurso será el viernes 5 de junio a las 8 de la noche en el Centro de Eventos Pedregal y, previo a la gran noche, las aspirantes disputarán la Gala Preliminar el 23 de mayo.

La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Por la corona, este año compiten:

Brenda Alfaro

María Alejandra Acosta

Nayeli Montenegro

Iveth Madrigal

Aaliyah Cunningham

La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Kristy Bolaños

Karleen Griffith

Monique Vincent

Alexia Sánchez

Yoselyn Ureña

Samaria Montero

Reidy Gutiérrez

La corona del Miss Universo Costa Rica 2026 la disputarán 15 mujeres. Fotografía: Instagram MUCR. (Instagram/Instagram)

Chantai Solano

Melany Chavez

Marisol Bagnarello

LEA MÁS: Mahyla Roth dejará de ser Miss Universo Costa Rica este día

Los nombres fueron revelados hace unos días durante el final del reality La Academia de Reinas.