Ellas son las 15 candidatas al Miss Universo Costa Rica 2026

La organización Miss Universo Costa Rica confirmó las candidatas al certamen nacional de belleza de este 2026, cuyo triunfo otorga el boleto al Miss Universo de este año.
En total serán 15 mujeres las que disputarán la corona que, en la actualidad, ostenta la caribeña Mahyla Roth.
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La final del concurso será el viernes 5 de junio a las 8 de la noche en el Centro de Eventos Pedregal y, previo a la gran noche, las aspirantes disputarán la Gala Preliminar el 23 de mayo.
Por la corona, este año compiten:
- Brenda Alfaro
- María Alejandra Acosta
- Nayeli Montenegro
- Iveth Madrigal
- Aaliyah Cunningham
- Kristy Bolaños
- Karleen Griffith
- Monique Vincent
- Alexia Sánchez
- Yoselyn Ureña
- Samaria Montero
- Reidy Gutiérrez
- Chantai Solano
- Melany Chavez
- Marisol Bagnarello
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Los nombres fueron revelados hace unos días durante el final del reality La Academia de Reinas.