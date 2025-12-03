Mahyla Roth dejará de ser Miss Universo Costa Rica este día

A Mahyla Roth ya le pusieron fecha final a su reinado como miss Universo Costa Rica 2025, título que la llevó a representar al país en el certamen mundial realizado este año en Tailandia.

LEA MÁS: Así fue el emotivo recibimiento de Mahyla Roth al regresar del Miss Universo

La organización del concurso anunció este martes cuándo será la coronación de la nueva soberana tica del 2026 y, por lo tanto, el día en que la caribeña entregará su banda y corona.

Mahyla Roth representó a Costa Rica en el Miss Universo de este 2025 en Tailandia. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (redes/Instagram)

La Gala de Elección y Coronación 2026 será el sábado 9 de mayo, a las 8 de la noche, y esta vez cambiará de casa: dejará el CIC Ande de Heredia y se mudará al Centro Nacional de Convenciones.

Este será el tercer año seguido del certamen bajo el mando del canal ¡Opa! y, tal como en 2025, el público podrá comprar entradas para asistir a la velada. Los boletos estarán disponibles a mediados de enero y habrá tres localidades:

LEA MÁS: Lisbeth Valverde, la última Miss Costa Rica de Teletica, dijo esto sobre Mahyla Roth tras Miss Universo

Golden (VIP)

Plata (regular)

Fiesta de celebración, que incluye acceso al cóctel con la ganadora.

El precio de las entradas no lo dieron a conocer.

Miss Universo Costa Rica 2025 se traslada en el 2026 de sede: deja el CIC Ande de Heredia y se va al Centro Nacional de Convenciones. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además, se confirmó que las inscripciones para el casting nacional rumbo al Miss Universo Costa Rica 2026 arrancarán el 8 de diciembre, para todas las chicas que sueñan con seguir los pasos de Mahyla.

LEA MÁS: Así fue el momento en que Mahyla Roth recibió el título de miss Fotogénica en Miss Universo 2025