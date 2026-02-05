Ellos elegirán a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026

La organización Miss Universe Costa Rica (MUCR) dio a conocer este miércoles a los encargados de elegir a las participantes de la edición 2026 del concurso de belleza, uno de los eventos más esperados del año en el país.

La gala final ya tiene fecha y lugar

A inicios de diciembre, los responsables del certamen anunciaron que la Gala de Elección y Coronación de la sucesora de Mahyla Roth se realizará el 9 de mayo, a las 8 de la noche, en el Centro Nacional de Convenciones.

Dos meses después, el concurso vuelve a ser noticia con la revelación de las personas que tendrán en sus manos la responsabilidad de definir a las jóvenes que competirán por la corona nacional y el pase directo al Miss Universo.

El jurado del casting nacional de Miss Universe Costa Rica 2026 estará conformado por:

Mahyla Roth , actual reina de belleza del país.

, actual reina de belleza del país. Valeria Rees y Kurt Werner , esposos y figuras ligadas al certamen y a la televisión.

, esposos y figuras ligadas al certamen y a la televisión. Shamira Sequeira, doctora y presentadora de televisión.

“Elegirán con criterio, experiencia y visión”

La organización destacó el perfil del grupo encargado de la selección a través de sus redes sociales.

“Ellos serán los expertos encargados de elegir con criterio, experiencia y visión a quienes se convertirán en las candidatas oficiales de Miss Universe Costa Rica 2026”, indicó la organización en Instagram.

Sobre las fechas del casting nacional, la organización no brindó detalles adicionales. Eso sí, confirmó que las inscripciones para la audición ya finalizaron hace unos días, por lo que solo queda esperar la siguiente etapa del proceso rumbo a la gala final.