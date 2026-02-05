Farándula

Ellos elegirán a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026

Concurso de belleza se celebrará este año el 9 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Nacional de Convenciones

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La organización Miss Universe Costa Rica (MUCR) dio a conocer este miércoles a los encargados de elegir a las participantes de la edición 2026 del concurso de belleza, uno de los eventos más esperados del año en el país.

19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
Mahyla Roth será parte del jurado que elegirá a las candidatas del Miss Universo Costa Rica 2026. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La gala final ya tiene fecha y lugar

A inicios de diciembre, los responsables del certamen anunciaron que la Gala de Elección y Coronación de la sucesora de Mahyla Roth se realizará el 9 de mayo, a las 8 de la noche, en el Centro Nacional de Convenciones.

LEA MÁS: Mahyla Roth dejará de ser Miss Universo Costa Rica este día

Dos meses después, el concurso vuelve a ser noticia con la revelación de las personas que tendrán en sus manos la responsabilidad de definir a las jóvenes que competirán por la corona nacional y el pase directo al Miss Universo.

El jurado del casting nacional de Miss Universe Costa Rica 2026 estará conformado por:

  • Mahyla Roth, actual reina de belleza del país.
  • Valeria Rees y Kurt Werner, esposos y figuras ligadas al certamen y a la televisión.
  • Shamira Sequeira, doctora y presentadora de televisión.
Valeria Rees
Valeria Rees y su esposo Kurt Werner también serán parte del jurado del casting nacional. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

“Elegirán con criterio, experiencia y visión”

La organización destacó el perfil del grupo encargado de la selección a través de sus redes sociales.

Ellos serán los expertos encargados de elegir con criterio, experiencia y visión a quienes se convertirán en las candidatas oficiales de Miss Universe Costa Rica 2026”, indicó la organización en Instagram.

LEA MÁS: Así fue el emotivo recibimiento de Mahyla Roth al regresar del Miss Universo

Sobre las fechas del casting nacional, la organización no brindó detalles adicionales. Eso sí, confirmó que las inscripciones para la audición ya finalizaron hace unos días, por lo que solo queda esperar la siguiente etapa del proceso rumbo a la gala final.

Ellos elegirán a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026
Shamira Sequeira es la otra jurado del casting nacional del Miss Universo Costa Rica 2026. Fotografía: Instagram Miss Universe Costa Rica. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miss Universo Costa RicaMiss Costa Ricaconcursos de bellezacertámenes de belleza
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.