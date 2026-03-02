Ellos estarán a cargo del nuevo programa de Teletica Radio tras el fin de “Malas compañías”

Este es el trofeo de la Copa del Mundo cuyo partido inaugural será el 11 de junio de 2026. (LUIS ACOSTA/AFP)

Teletica Radio ya definió quiénes estarán a cargo del nuevo programa que empezó a transmitirse desde este lunes 2 de marzo en vez de “Malas compañías”, espacio conducido por Ignacio Santos y Armando González que recientemente se despidió de la audiencia tras nueve años al aire.

“Camino al Mundial” es el nombre del nuevo espacio deportivo que se transmitirá de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 a. m..

Este primer programa estuvo a cargo de los periodistas Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Iand García.

Quien se mostró especialmente emocionada con este desafío fue Melissa Alvarado, ya que este proyecto marca su regreso a la radio.

Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Iand García estarán a cargo del nuevo espacio de Teletica radio. (redes/Instagram)

A través de sus redes sociales, la periodista presentadora de la sección deportiva de Telenoticias celebró el inicio de esta nueva etapa con un mensaje claro y entusiasta: “Feliz de volver a hacer radio”.

Este nuevo espacio estará enfocado en el análisis, contexto y actualidad del camino hacia el próximo campeonato mundial de fútbol que arrancará el 11 de junio.