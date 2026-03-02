Farándula

Ellos estarán a cargo del nuevo programa de Teletica Radio tras el fin de “Malas compañías”

Teletica radio estrenó un espacio deportivo en lugar del programa de Ignacio Santos

Por Silvia Núñez
El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia.
Este es el trofeo de la Copa del Mundo cuyo partido inaugural será el 11 de junio de 2026. (LUIS ACOSTA/AFP)

Teletica Radio ya definió quiénes estarán a cargo del nuevo programa que empezó a transmitirse desde este lunes 2 de marzo en vez de “Malas compañías”, espacio conducido por Ignacio Santos y Armando González que recientemente se despidió de la audiencia tras nueve años al aire.

“Camino al Mundial” es el nombre del nuevo espacio deportivo que se transmitirá de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 a. m..

Este primer programa estuvo a cargo de los periodistas Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Iand García.

Quien se mostró especialmente emocionada con este desafío fue Melissa Alvarado, ya que este proyecto marca su regreso a la radio.

Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Iand García estarán a cargo del nuevo espacio de Teletica radio.
Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Iand García estarán a cargo del nuevo espacio de Teletica radio. (redes/Instagram)

A través de sus redes sociales, la periodista presentadora de la sección deportiva de Telenoticias celebró el inicio de esta nueva etapa con un mensaje claro y entusiasta: “Feliz de volver a hacer radio”.

Este nuevo espacio estará enfocado en el análisis, contexto y actualidad del camino hacia el próximo campeonato mundial de fútbol que arrancará el 11 de junio.

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

