Periodista de Teletica Radio tuvo su primer celular gracias a un concurso del 7

Iand García Castro, periodista deportivo de Teletica Radio. (Redes/Cortesía)

A Iand García Castro la vida le tenía una jugada muy curiosa preparada. Años antes de convertirse en periodista deportivo de Teletica Radio, cuando apenas era un chiquillo de escuela conoció las instalaciones de canal 7 sin imaginar que años después trabajaría en ese edificio que tanto lo impresionó.

En aquel entonces llegó a demostrar un talento que hoy en día sus compañeros aplauden y por el que lo vacilan, aunque lo hace muy bien.

El oriundo de Grecia, de 24 años, recordó que gracias a esa participación en uno de los programas del canal del trencito tuvo su primer celular y eso que ni ganó el concurso.

Conozca un poco más de este periodista deportivo de la 91.5 F.M..

- ¿Cómo se dio tu llegada a Teletica Radio?

Empecé en esto del periodismo en Grecia, de donde soy. Primero trabajé con Adrián “El Cazador” Barboza en transmisiones de radio, ahí empecé a desenvolverme en este aspecto.

Después se dio la oportunidad de saltar a Canal 1, en 2023. Ahí estuve como año y cinco o seis meses haciendo de todo: deportes, edición, reporteo, presentación, producción de la sección deportiva. Y por la recomendación de una colega a Christian Sandoval llegué a Teletica, donde gracias a Dios sigo un año y tres meses después.

- ¿Cómo se ha sentido en el equipo de Teletica Deportes?

Súperbien. Todos son, primero, excelentes profesionales y excelentes personas. Acá entre todos nos ayudamos, es una familia. Ha sido verdaderamente llegar a una familia, como ellos mismos lo dicen, verdad, la gran familia Teletica, y yo me siento parte ya de esa familia.

Siempre quise estar acá, desde niño, desde que veía las transmisiones deportivas, justamente y, gracias a Dios, se nos cumplió el sueño, verdaderamente.

- ¿Por qué esa fascinación por los deportes?

Desde niño siempre he tenido esa afinidad. No sé si gracias a mis figuras paternas, no sé si a mi abuelo, o a mis tíos, no lo tengo claro, verdaderamente, pero desde que yo tengo memoria, siempre era con una bola en los pies o con uniformes de equipos o de la Selección Nacional, y siempre viendo los partidos, curiosamente, por Teletica.

Iand García Castro tiene poco más de un año de estar en Teletica donde dice haber encontrado otra familia. (Redes/Cortesía)

- ¿Y cuándo supo que quería estudiar periodismo?

En el colegio. Era muy bombeta y muy desenvuelto. Siempre seguía las transmisiones y todo lo de deportes, aparte que siempre me han gustado todas clases de deportes, siempre seguía las transmisiones, y me acuerdo que le dije a mami: ‘mami, yo me quiero dedicar a esto’, y me dice: ‘¿está seguro?’. ‘Sí, sí y yo siento que puedo dar la talla’. Me dice: ‘yo lo siento muy suelto (para hablar), entonces, aproveche, si usted quiere eso, yo lo apoyo’. Siempre ha sido mi gran apoyo a mi mamá.

- ¿Le tocó emigrar a San José por el trabajo?

Tuve que emigrar. De hecho, cuando se da ya el sí oficial, a mí me dicen sí el 30 de setiembre del año pasado, y cuando me avisa Christian, ‘vas a entrar el 3′, yo: ‘¡ay, Jesús, María y José, ¿qué hago?’ En esos dos días me puse a ver departamentos, y me puse a ver departamentos hasta que surgió la opción de donde estoy viviendo ahorita, cerca del canal, propiamente, a cinco minutos del canal, y me pasé de una vez. O sea, me pasé, literalmente, con medio closet y dos pares de zapatos.

- ¿Cómo le ha ido viviendo solo con la cocinada y la limpieza?

Bien. La ventaja es que en la casa siempre ayudaba a mi mamá y en el colegio saqué un técnico en turismo rural, donde nos enseñaban de cocina. A veces cocino, a veces no, pero me defiendo.

- Además de radio, ya lo hemos visto en Canal 7 en algunas coberturas...

Sí. Antes colaboraba con TDMás y ahora con la unión de deportes he podido hacer coberturas internacionales y notas para el 7. Estuve en El Salvador cubriendo el Clásico de Leyendas, por ejemplo.

Iand García también graba y edita sus notas tanto para la radio como para tele y las redes sociales. (Redes/Cortesía)

- ¿Qué le gusta más radio o tele?

Algunos dicen que los que somos menores de 30 ya venimos con ese chip de la tecnología, entonces aprendí a hacer multiplataforma, o sea, tele muy bien, radio muy bien, la app muy bien, web también, redes sociales también, entonces aquí sí hay que hacer de todo, pero gracias a Dios, ahí hemos sacado la tarea.

- Dicen que es bueno para cantar y que le salen muy bien las de José José, ¿es cierto?

Sí, desde niño me gusta cantar y participo mucho en karaokes o así. Imagínese lo que es la vida, yo vine a participar a Teletica al programa “A toda máquina” en 2011 a un concurso de canto, quedé de segundo lugar, pero me llevé un celular, fue mi primer celular como a los 10 años.

- ¿La música viene de familia?

Mi mamá (Ivannia Castro) canta karaoke, mi papá fue músico, pero murió hace 24 años, cuando nací. Mi mamá sabía que traía esa chispa de la música y estudié en el SINEM (Sistema Nacional de Educación Musical) como 10 u 11 años. Soy multiinstrumentista, pero para mí siempre fue un hobby.

Iand García es bastante simpático a parte de muy buen comunicador. (Redes/Cortesía)

- ¿Cuáles son su gustos musicales?

De todo: plancha, romántica, pop, rock… de todo.

- ¿Cuánto le ha cambiado la vida llegar a Teletica?

Muchísimo. Es cumplir un sueño y una bendición. Espero estar aquí por los siglos de los siglos, amén.

- Para terminar… ¿cómo ve las semifinales del campeonato?

Muy cerradas. Tres equipos tradicionales y Liberia como caballo negro. No doy pronóstico porque el nivel está muy parecido entre todos. Pero serán partidos durísimos.