Elouane: El tico, de 17 años, que logró un llenazo en su primer show

Jonathan Álvarez, mejor conocido como Elouane, tuvo esa rica sensación, con apenas 17 años, de ver un lugar lleno de gente que quería oírlo cantar piezas que ni siquiera ha sacado.

Este vecino de Curridabat es parte de una buena generación de jóvenes ticos que, en lugar de gastar el tiempo jugando play o viendo tele, lo aprovechan usando el talento que tienen para la música.

Aunque tiene varias piezas y colaboraciones con otros artistas, hace apenas unas semanas estrenó su primer video de la pieza llamada “Fall in love” (Enamorado) y en el lanzamiento, en el bar y restaurante Utopía, en Los Yoses, reunió a un buen grupo de gente y de colegas, lo que demuestra que el movimiento de la música urbana en el país está sumamente unido y va para arriba.

Como aún es un estudiante, nos contó que de vez en cuando pide permiso en el cole para cumplir con algún compromiso, aunque sabe que si no saca buenas notas, sueño de ser artista puede durar poco.

-¿Cómo empezó Eloaune?

Empezó hace como dos años que me di cuenta que quería hacer música y me puse a buscar gente que ya estuviera adentro, tuve la suerte de que topé con el cantante Alejandro Luna, que básicamente me ayudó y creyó en mí. Desde ahí ya llevo un año trabajando con él y con un equipo bastante bueno.

-¿Cómo le dijo a sus papás que quiere dedicarse a la música?

Ellos siempre me apoyan, pero al principio creían que era una loquera más que me dio. No pensaron que era seria la cosa, al ver que iba bien, me dijeron que me iban a apoyar y yo creo que ya logré que me creyeran.

-¿Cuánto tiempo tardaron en creerle que era en serio?

Cuando ya veían las canciones listas o cuando me veían en shows que hacía con la familia y me ponía a cantar. Vieron que era un sueño, pero me han respaldado mucho.

-¿Cuándo se dio cuenta que quería ser artista?

Cuando vi que podía hacer música para descubrirme, de hecho a mí me gusta hacer la música, más allá de lo que conlleva ser artista.

-¿Cómo vivió el lanzamiento de la pieza?

Fue superemocionante, estaba nervioso porque tenía que hacer un show. Estuve practicando semanas antes y ya en el momento de la fiesta me fue muy bien, la verdad que sentí mucho el cariño de la gente y de los otros artistas.

-¿Cómo hizo para que llegara tanta gente si era su debut?

Conocía a la mayoría, porque llevaba un año preparándome, y a los que no conocía fueron invitados a la fiesta.

-¿Con quién soñaba que estuviera ahí presente en ese momento tan importante?

Más que todo mi familia y amigos que han creído en mí y los que no sabía si iban a llegar fue una ganancia. Yo ya había cantado en otras fiestas, pero nada que fuera mío completamente. Cuando estaba en la tarima me sentí muy feliz, porque los vi contentos y disfrutando.

Elouane Elouane ya recibió la patada de la suerte de Kavvo. Cortesía.

-¿Qué le dijeron los colegas?

Siempre hablamos y yo creo que se identifican, porque todos estamos detrás del mismo sueño.

-Se ve mucha unión en el movimiento...

Sí, creo que ese es el factor que nos está haciendo crecer a todos, a mí me recibieron con los brazos abiertos y eso me llena mucho.

-Háblenos de la canción...

Es la historia de cuando uno se enamora de una muchacha que no le da pelota, entonces es perfecta para que se la dediquen a todas esas personas que los rechazan.

-¿Historia personal?

A un amigo de un amigo le pasó (risas).

-¿Qué le dijeron sus papás al escucharla?

Al principio les daba risa por todo lo que dice, pero ya después les encantó y la pasan escuchando. Ahora están más encima que nunca mío.

-¿Cómo hace para dividir el tiempo entre los estudios y la música?

Eso es algo que lo he tenido bien claro siempre, porque mi papá me mata si dejo los estudios, entonces yo siempre llevo un balance, para mí la música comenzó como un hobby, pero ya poco a poco se va haciendo un trabajo que me gusta y que disfruto mucho.