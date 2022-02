TikTok es la nueva catapulta para el estrellato de los artistas nacionales

Un solo pedacito que subió a TikTok, de su nueva canción llamada “Mala”, le adelantó al joven cantante nacional Brayy que su pieza sería un éxito.

El montón de compartidas, comentarios y hasta videos utilizando la melodía que recibió en cuestión de horas, le hizo acelerar el proceso de la pieza y dejar cualquier duda atrás de que si a la gente le gustaba, pues era un hecho de que ya la estaban esperando.

Brayy tiene 19 años, es vecino de Purral de Goicoechea y el 8 de febrero de este año lanzó la producción, en compañía de sus compas King Pride y RVS.

Desde entonces, el tema ha sido tendencia en TikTok, ha estado de primero en listas de reproducción de Spotify y en YouTube ya va por más de 272 mil reproducciones, números que cualquier otro artista, y con más trayectoria, envidiaría.

“Saqué cuatro canciones y tres tuvieron muy buen alcance, pero con Mala es algo que no esperaba, salió de la nada. King Pride escribió una parte y RVS también, yo hice el coro y no estaba muy seguro si sonaba bien, pensaba que se escuchaba extraño y ellos me dijeron que lo metiera, pero seguía con la duda. Ese mismo día grabé un previo para TikTok y reventó.

“Solo subí ese pedacito y al rato ya me habían mandado como diez videos, al día siguiente ya iba por cuatro mil, la canción no estaba lista y ya la gente la estaba pidiendo, ahora que la sacamos ha sido una locura, en Tiktok sigue moviéndose y en YouTube también, además, me han llegado muchos seguidores nuevos a Instagram”, aseguró el joven.

Brayy Brayy ya pegó su primer éxito y va por más. Cortesía.

Para él, la oportunidad que tiene esta nueva generación de artistas que está saliendo en nuestro país es única, por lo que hay que aprovechar todos los recursos que tienen a la mano que, quizás, otros no tuvieron.

“De hecho, yo digo que la aplicación TikTok es la que más me abrió las puertas para que pegaran varias de mis canciones, es una app que todo mundo usa para distraerse y muchos de nosotros tenemos la suerte de salirle a la gente cuando está metida ahí, entonces uno lo que hace es subir buen contenido, que pueda jalar seguidores, es una red de mucha gente, así como hay personas que tiran odio, hay otras que apoyan al máximo el talento nacional”, explicó.

Ese pegue no solo se ve en las redes sociales, también en las presentaciones, pues según cuenta, hace poco cantaba en eventos de 10 a 15 personas y el pasado fin de semana lo hizo ante más de 400, incluso tuvo que ser protegido hasta por cordón de seguridad, pues ya es una más de las brillantes estrellas de la música tica.

No es el único

Así como RVS, King Pride y Brayy, la plataforma creada en China ha disparado a varios jóvenes artistas ticos.

También están los casos de Kavvo, con su pieza “Amarrau” y de Siho, con “Rezas”, quienes en cuestión de un año de carrera ya pudieron firmar con prestigiosas disqueras como Virgin Music y Warner Music, algo que antes de TikTok, parecía imposible.

Brayy Brayy, King Pride y RVS suenan por todo el país. Cortesía.

Ambos pasaron por el mismo proceso que Brayy: primero la pegaron en TikTok, de ahí subieron a los primeros lugares de Spotify Costa Rica --en el caso de Kavvo hasta conquistó Centroamérica--, luego tuvieron muchas reproducciones en YouTube y aumentaron seguidores en otras redes sociales.

En una reciente entrevista con La Teja, Siho nos contó una historia similar a la de Brayy, pues un adelanto que subió a TikTok lo lanzó al estrellato, al punto que sus seguidores en los conciertos cantaban sus temas y estos no habían sido ni siquiera grabados. Después de eso, todo fue ganancia para el sancarleño, quien ya vive de la música.

Ponen el ojo

Según Julián Villalta, director de Marketing de Warner Music Centroamérica, el fenómeno de TikTok y de las demás redes en general, es la catapulta ideal para que un artista se muestre ante el público y antes las discográficas.

“Tanto Warner como las demás discográficas estamos muy atentos de las redes sociales, es muy importante que el artista tenga credibilidad, que conecte con la gente, que tenga visibilidad y se vuelva viral. Es una forma más fácil y económica, lleva trabajo, pero sí es muy efectiva.

“Los medios tradicionales siguen siendo muy importantes, pero actualmente lo que está viralizando el contenido y que hace que una discográfica empiece a fijarse en artistas y les genere un contrato, se debe al contenido que tengan en sus plataformas. Estos artistas tal vez no tienen el alcance para llegar a un periódico, radio o tele, entonces han trabajado muy bien sus redes”, aseguró.

Villalta dice que a estas alturas se han topado con cantantes que no les gusta usar sus redes sociales y esos son los que se van quedando en el camino.