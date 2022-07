Eloy Mora: “Me tiran por infiel sin conocer el contexto y a la mamá de mi hija le dicen lesbiana y cornuda”

Eloy Mora dice estar muy feliz con su nueva relación sentimental y que la gente que lo señala de infiel no conoce qué fue lo que realmente pasó. Instagram

El actor y fotógrafo Eloy Mora decidió hacer pública su nueva relación sentimental y esto le ha generado una serie de comentarios tanto negativos como positivos en sus redes sociales.

Esto porque apenas hace tres meses atrás anunció que se separaba de la maquillista y actriz Karina Conejo, madre de su hija Fiorella, luego de más de 15 años viviendo juntos.

En el posteo que hizo el sábado anterior, donde Eloy le gritaba al mundo entero su amor por la nueva dama que está a su lado, de la cual -por cierto- no quiso dar mayores detalles, escribió: “conocí a esta chica hace un tiempo. No es artista, pero está llena de sensibilidad, no somos de mundos similares, pero nos encanta compartírnoslos”.

Luego de leer el montón de comentarios que recibió su publicación en su página La fotografía de Eloy Mora, el famoso “Chicho loco” hizo otra publicación para tirar que está cansado de que le digan infiel y que a su exesposa la tilden de lesbiana y cornuda.

“Este es mi lugar seguro, mi comunidad, los que están acá por alguna u otra razón están por decisión propia. Ayer después de la publicación donde les presenté a Sara, varias páginas de chismes hicieron suya la noticia y con eso no tengo problema, es a lo que tiene estar uno un poco expuesto. Lo que duele es leer tanta gente emitiendo juicios de valor e intentando meter le dedo en la yaga lo más duro posible”.

En su cuenta de Instagram pasa compartiendo fotos de su nuevo amor. Instagram

“Me tiran a mi por ser ‘infiel’ sin conocer el contexto. A la mamá de mi hija le dicen lesbiana y cornuda. ¡Ja!. Me generan entre risa y lástima de las personas que se detienen a dejar sus frustracciones en un comentario. En fin, que nos cuesta amar, que nos cuesta vivir lo nuestro en paz (...)”, escribió en un posteo que luego borró.

Eloy también aprovechó para agradecer a quienes le tiraron buena vibra a su nueva relación amorosa y dijo sentirse muy feliz con la nueva etapa que está viviendo.

La nueva pareja del fotógrafo se llama Sara y a él por lo visto le encanta estarla retratando. Instagram

Guardan silencio

Intentamos conversar con el fotógrafo para conocer un poco más sobre Sara y qué tiene ella de especial para que esté así de contento y quisera contarle al mundo que está de nuevo enamorado; sin embargo, prefirió no hablar del tema.

También contactamos a su expareja Karina, para ver qué opinaba de la nueva pareja de Eloy y sobre los señalamientos que hacen hacia su orientación sexual.

Kary también nos contestó: “no quiero referirme al tema, muchísimas gracias” y nada más.

Eloy Mora y Karina Conejo tenían más de 15 años de vivir juntos y tienen una hija en común. Foto: Eloy Mora

Fue por medio de un video que grabaron juntos que anunciaron su separación en marzo pasado, luego hasta de asistir a terapias de pareja para intentar salvar la relación, y entre los motivos que dieron fue que la relación se había desgastado y lo más sano era vivir cada quien su vida aparte sin dejar de ser padres y socios a la vez, pues entre los dos tienen la productora audiovisual Drim Tim.

Ya hace unas semanas atrá Eloy también había hecho una publicación para defender a su expareja de quienes decían que habrían terminado porque ella decidió salirse del clóset.

El sábado anterior Eloy confirmó su nueva relación amorosa sin decir mucho sobre Sara. Instagram

“Hay gente que ha dicho que Karina es lesbiana y que hasta ahora se salió del clóset y es absolutamente absurdo”, aclaró en aquel momento.