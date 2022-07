Eloy Mora regresó de Perú con una compañía no muy grata

Eloy Mora ahora también se dedica a dar talleres de fotografía fuera de nuestras fronteras. Instagram

Eloy Mora estuvo días atrás en Perú impartiendo unos cursos de fotografía y regresó con una compañía no muy grata.

El también actor se contagió de covid-19 y el virus lo tiene tirado en la cama con dolor de cuerpo, de cabeza y mucho cansancio.

“Aquí estoy recuperándome, es cansado porque los dolores son fuertes, pero el ánimo no decae”, dijo en una historia de Instagram desde su almohada.

El covid-19 tiene encamado al actor. Instagram

El famoso “Chico loco” además aseguró que no sabe qué hubiera pasado si se hubiera contagiado cuando estaba gordo, era fumador y no hacía nada de ejercicio.

Desde hace un tiempo, él decidió cambiar sus hábitos alimenticios y dejó el cigarrillo, por lo que ahora luce completamente diferente a cuando hacía teatro.

“No sé que hubiera pasado si este virus me hubiera agarrado hace tres años, gordo, fumador, sin cuidarme tanto como me cuido ahora; realmente y de una manera muy tangible me doy cuenta de que lo he estado haciendo bien y que mi cuerpo, mi mente y cuidar lo que me como y lo que ingreso a mi cuerpo, definitivamente trae buenos réditos”, mencionó.

El fotógrafo se hizo una prueba casera al ver que no mejoraba su estado de salud tras el viaje. Instagram

Vale que el actor ahora tiene un nuevo amor que de seguro lo está chineando o por lo menos subiéndole el ánimo con sus mensajitos.

A principios de julio Eloy contó que luego de su separación de la madre de su hija, la actriz Karina Conejo, decidió iniciar un noviazgo con la joven Sara Vega, quien asegura es su motivación principal para seguir adelante con su proceso de desintoxicación y buena alimentación.