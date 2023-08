Empresario artístico, su joven novia y cantante Kenia Music protagonizaron alboroto en bar de Lindora

La modelo Katherine Torres es la pareja del productor de eventos Asier Isusi. Instagram

Quienes asistieron la noche de este jueves al bar La Auténtica, en Lindora, quedaron sorprendidos al ver el alboroto que se armó y en el que estuvieron involucrados un empresario artístico, su joven novia y una cantante nacional.

Dicen que el desmadre fue tal que tuvo que intervenir la seguridad del lugar porque hubo botellazos, gritos, sangre y todo.

Un joven que estuvo en el lugar, del cual nos reservaremos su identidad, nos contó que todo se dio porque el empresario artístico Asier Isusi Bilbao, de AIB Booking & Productions CR, estaba supuestamente muy amoroso y bailando con la cantante Kenia Music (Kenia González) cuando llegó y los vio su joven novia, la modelo Katherine Torres.

Al parecer, la modelo le reclamó al empresario, socio de Don Stockwell y de Banton, y fue ahí donde intervino la seguridad porque aparentemente Isusi pidió que la sacaran del lugar.

La pareja solía compartir fotos muy felices juntos. Instagram

Según nuestro informante, a Katherine la sacaron a la fuerza y unos amigos que andaban con ella trataron de defenderla y fue cuando se dieron los botellazos. En medio de este altercado ella salió herida y se le salió la sangre.

“¡Eso fue de película!. La muchacha (Katherine) lloraba y en shock pidiendo que la dejaran en paz porque evidentemente yo vi que ella no hizo nada, pero a como la sacaron (dijo asombrado), y empezaron a golpear a los muchachos que la defendían hasta sacarles la sangre. Él (Isusi) estaba como si nada mirando todo el show”, dijo el joven que nos contó lo que vio.

“Qué pecado, la muchacha se veía muy mal y muy impactada mientras que él como si nada”, recalcó el testigo.

Como en La Teja no nos andamos por las ramas, contactamos a la modelo para que nos contara si tal situación fue cierta, más al ver que en sus historias de Instagram publicó que las 3:08 de la madrugada de este viernes, estaba en emergencias de clínica Santa Catalina porque le tenían que “hacer puntadas” sin dar mayores detalles.

Nuestro informante nos pasó esta foto del empresario Asier Isusi dentro del bar La Auténtica. Instagram

Katherine nos respondió que no quería referir al asunto y ante la consulta de si había presentado alguna denuncia judicial por la agresión respondió: “no he presentado ninguna denuncia, la situación gracias a Dios no dio a más”.

Además, le consultamos que si aún seguía siendo pareja del empresario y que si todo fue porque lo vio faltándole el respeto con la cantante Kenia Music, a lo que nos dijo: “Hasta el día de ayer seguimos siendo pareja. Yo el día de hoy decidí no volver a saber más de él, yo laboraba en AIB, pero al parecer, me despidió también del trabajo. Con todo respeto prefiero no hablar más del tema”.

Después nos envió otro mensaje diciendo que por recomendación de su abogado no podía dar más detalles de lo ocurrido.

Agredido

Como en todo problema de pareja siempre hay dos versiones contactamos a Asier Isusi, quien aclaró en primera instancia que él y la modelo, la cual le llevaba 27 años de diferencia, no son novios desde hace una semana.

Además, dijo que él estaba en el lugar porque andaba celebrando con un grupo de amigos el cumpleaños de la directora comercial de su empresa no porque esté saliendo con Kenia.

“Ella (su ahora exnovia) llegó y entre trago y trago llegó medio borrachilla y empezó a hacer feo y la gente de seguridad la sacó, no fue que yo le mandé la seguridad ni nada de eso. A mi me tiró un vaso a la jupa, lo que pasa es que no medio, estaba muy borracha, yo la verdad ni había tomado ni nada”, dijo.

La cantante Kenia González, mejor conocida como Kenia Music, confirmó que ella estaba con el empresario en el lugar. (JOHN DURAN)

Isusi mencionó que él no vio que pasó después de que a su expareja la sacaran del lugar y que no sabe quién la agredió.

“Más bien fue al revés, yo vi que la gente que andaba con ella agredió a la gente de seguridad, ella fue la que llegó a agredirme a mí, me tiró un vaso de whisky, que no me dio sino sería yo el que estuviera en el hospital”, agregó.

Al consultarle que si está saliendo con la cantante nacional de una vez respondió: “Dios la oyera a usted que esa mujer me diera pelota, pero no, es amiga nada más, con Kenia absolutamente nada que ver”.

Inmadurez mató el amor

El empresario además aclaró que el alboroto no fue tanto como lo quieren pintar y que él y su grupo de amigos siguieron festejando en total tranquilidad.

“Realmente dentro del bar no pasó nada más que ella me tiró el vaso”, dijo.

Yo estaba ahí tranquilo bailando con mis amigos y la mae llegó como loca y me tiró un vaso, primero me madreó” — Asier Isusi, productor de eventos

Para el concierto del Grupo Frontera, que organizó Isusi, los dos se mostraron muy felices y enamorados. Instagram

También le preguntamos por qué habían terminado si hace tan solo unos días compartían fotos en Instagram muy felices y comentó que fue producto de la inmadurez de su expareja.

“La verdad es que el tema de la edad sí importa”, dijo.

Además, nos dijo que después que terminaron su relación la misma modelo le dijo que iba a renunciar a su trabajo y que por ende ya no trabajan juntos. Ella se encargaba de manejar las redes sociales de la productora de eventos.

Nada que ver

También contactamos a la cantante Kenia Music, quien es además toda una sensación en OnlyFans, para conocer su posición al respecto, pero aseguró que ella no tuvo vela en ese entierro, como dicen.

“Efectivamente ayer (jueves) estuvimos con un grupo de amigos celebrando el cumpleaños de una amiga en La Auténtica y sí vi que se hizo un altercado, pero yo no tuve nada que ver con el tema”, dijo la artista, quien se caracteriza por decir las varas como son, sin tener pelos en la lengua.

Solo los que estuvieron presentes sabrán bien a detalle lo que pasó, pero lo cierto es que qué feo se ven ese tipo de broncas, más entre personas ya entraditas en años.