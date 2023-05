Kenia González, la cantante tica más famosa de OnlyFans, se confiesa

Kenia González lleva más de dos años siendo estrella del OnlyFans. (JOHN DURAN)

Una vez más, la cantante y creadora de contenido explícito en OnlyFans, Kenia González, nos dejó con la boca abierta, pero esta vez por varias razones.

La artista está estrenando su nueva canción Gatas, la cual hace en colaboración con Vero Luna. El tema es urbano, muy pegajoso, sensual y bailable.

Pero no solo con la música Kenia sorprende también con sus confesiones, pues es un libro abierto a la hora de hablar de su negocio con el que se ha vuelto una de las figuras más conocidas y seguidas del país.

Kenia y Vero Luna son "Gatas" en la música. Cortesía.

-¿Cómo se da lo de la nueva canción?

Estoy demasiado feliz porque a mí me gusta hacer colaboraciones con mujeres, ya que quiero hacer crecer más el género. En todos estos años que llevo en la música me he dado cuenta que ser mujer es difícil, nada es sencillo, entonces creo que si nos ayudamos puede ser más fácil.

Conocí a Vero Luna, que es una cantante joven, la escuché cantar en La Californa y vi que tenía mucho talento, hablé con ella y su mánager y creamos Gatas.

-¿Por qué Gatas?

Gatas es una canción para las chicas, para las mujeres empoderadas. Es para que la disfruten, se vuelvan locas, se apropien y se sientan identificadas con la canción y ¿qué mejor que hacerlo con otra artista?, que viene empezando pero tiene mucho potencial.

-Llama la atención que no se olvida de las mujeres, a pesar de que su contenido va muchas veces dirigido a hombres...

Sí, pero yo estoy segura de que muchas mujeres son como yo y se identifican con mi perfil, pero por la sociedad o por miles de cosas no se muestran como son, aunque ahora cada vez más lo hacen, son felices y son como quieren ser y por eso veo esta canción como una oportunidad para unirnos más.

-¿El video dónde lo hicieron?

Lo hicimos en dos partes, en la casa de la hermana de Vero, porque los gatos que salen son de ella, pero no se podían sacar de ahí, no son muy sociables porque se enojaban y hacían sonidos raros. También la otra parte en playa Punta Leona y tuvimos la colaboración de otras chicas que son influencers. Creo que quedó muy bien hecho, lo hizo Balto y el resultado fue mejor de lo que esperábamos.

-Se nota una evolución en usted, como artista y como persona, ¿usted lo nota?

Claro, al principio uno iba a entrevistas y no sabía ni cómo vestir ni qué decir, pero ya para mí es algo natural, antes no veía este momento, ahora más bien que me quiten el micrófono porque me siento feliz y en confianza de que en muchos lados me reciban, yo con más soltura.

-¿Y esa seguridad viene por todo lo que ha hecho relacionado a OnlyFans?

Claro, en OnlyFans hay que ser muy seguro de sí y querer su cuerpo, al principio me preocupaba por los filtros o si me veía gorda o me veía flaca, pero ya me acepté como soy y por eso estoy muy segura haciendo contenido para la plataforma.

-¿Le ha abierto puertas?

Sí, pero ha tenido las dos caras, ha habido gente que me cierra las puertas porque lo hago y otra que más bien me llama, gente que no tiene nada que ver con la música me llama para entrevistarme y saber de mi emprendimiento.

-¿Alguna vez sintió miedo de hacer OnlyFans?

Claro, al principio estaba muy asustada, pero tuve esa corazonada de hacerlo y me ha ido bien, pero es que la verdad es que así soy yo, no es que digan que esta mujer era una santa y de pronto se volvió una loca, yo siempre he estado loca.

-¿Cómo divide ambas profesiones?

Trabajo a tiempo completo para las dos. Es bastante cansado, entregado y comprometido, pero ahí voy, me organizo bien, todo lo agendo para no descuidar ni el uno ni el otro porque yo debo reconocer que a mí me siguen en OnlyFans no solo porque lo que hago ahí, sino porque anteriormente me conocían por la música y que eso me ha dado una gran ventaja.

-¿Se considera pionera en esto de aceptar que lo hace y lo normaliza?

Sí, claro, tengo entendido que hay muchas mujeres que lo hacen hace muchos años y nadie lo sabe o tienen un perfil muy bajo, pero yo sí me considero pionera en el sentido que soy la primera persona famosa que lo hace abiertamente y lo hace en serio, no es erótico ni sensual, lo mío es contenido explícito y pornográfico.

-¿Cómo cree que la ven los demás?

Bueno, como inspiración, muchas chicas me han escrito y me dicen que quieren hacerlo y que les ayude, estoy más bien a punto de abrir una agencia de tutorías porque de verdad, mucha gente me busca para preguntarme, me dicen que gracias a mí han tomado la decisión de hacerlo, sin miedo a nada, uno sabe que la gente, haga uno lo que haga, va a hablar y uno no tiene que preocuparse por eso.

-¿Es feliz con lo que hace?

Sí, a veces se piensa que por trabajar en esto no soy feliz o el ambiente en que vivo es turbio y no, yo lo disfruto desde el día uno, yo hago contenidos con quien yo quiero, todo ha sido bonito, la estoy pasando muy bien en esta etapa de mi vida, quiero que la gente entienda eso, no estoy sufriendo, además estoy ubicada, no ando en drogas ni alcohol, es solo una profesión que escogí y que disfruto.

-¿Sueña de alguna manera vivir de la música así como ya se sabe que vive de OnlyFans?

Sí, para mí siempre es prioridad la música, es la pasión que tengo, es lo que hago sin importar si voy a recibir nada a cambio, ahorita cobro cuando canto, pero todavía no vivo de esto, entonces tengo pensado evolucionar en las dos cosas y salir del país.