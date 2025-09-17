En Mira quién baila hay un nuevo animador del público y es un viejo conocido de la radio y la televisión

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) inició este 14 de setiembre. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En esta nueva temporada de Mira quién baila hay un nuevo animador del público que es un viejo conocido de la radio y la televisión.

En los formatos de Teletica acostumbran contratar a un animador para que entretenga al público presente en el estudio Marco Picado y así las horas de grabación no sean tan pesadas para ellos.

Previo a iniciar la gala y durante los cortes comerciales, esta personas, que la mayoría de veces es locutor de radio, le da recomendaciones al público sobre en qué momento aplaudir, prender la luz del celular o, simplemente, los pone a moverse al ritmo de la música que ponen ese momento.

El encargado de hacer eso este año es el reconocido Tigre Tony, quien tiene años trabajando en radio y televisión.

El Tigre Tony es el nuevo animador de Mira quién baila en esta segunda temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El porteño Antonio Bertarioni nos dijo estar muy feliz de que Teletica lo contratara una vez más para una de sus producciones.

El Tigre fue el animador y voz en off del programa Force Masters en el 2023 y, además, es el que anima al público en los redondeles en las transmisiones de Verano Toreado, entre otros espacios.

