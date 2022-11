En programa de Tigo Sports le tiraron durísimo a Jorge Martínez de Canal 7

El programa FANATIKOSCR que se transmite por Tigo, estuvo como agua para chocolate. José Núñez no aguantaba pero ni el roce de una pluma, estaba de los once mil diablos con el director de deportes de Canal 7, Jorge Martínez, y por eso le dieron tieso y parejo.

Vaya tráigase un cafecito o un tecito porque el asunto está rudo.

¿Por qué la gente de FANATIKOSCR arrancó de una vez tan endiablados? Según explicaron en el programa, la página de ellos en Facebook fue denunciada y por eso la red social la eliminó.

Según ellos, el castigo fue porque la denunció el propio Jorge Martínez. Por eso, desde el inicio del programa ya tenían sangre en el ojo.

A José en verdad que se le salió el chucky contra "Jota" Martínez. (Captura de pantalla)

Iniciaron el programa saludando, advirtiendo, eso sí, lo que se venía y después de los saludos y unos segundos empezó la tiradera contra el director de Teletica Deportes.

“Les voy a explicar primero lo que está pasando. No me voy a extender como quiero porque… estoy esperando un poquito más. El sábado (5 de noviembre) particularmente tuvimos una situación, nos reportaron la página. Un canal competidor, por supuesto. Yo creo que ustedes saben quién es. Que estoy seguro, porque también tengo informes que es ‘George’, Jorgito.

“Jorgito está obsesionado. Jorgito el de la competencia está obsesionado con FANATIKOSCR. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo desde el (estadio) Ricardo Saprissa. Les cuento gente, hay cosas que se llaman derechos de transmisión y la transmisión, como ustedes bien lo saben y algunos a veces se burlan, no estaba a través de Tigo. La transmisión (del partido entre Herediano y Saprissa, el partido de vuelta de la gran final del campeonato nacional) era en el Coyella Fonseca.

¿Qué pasó?

“Nosotros estábamos en San Juan de Tibás. No estábamos ni relativamente cerca del partido ¿Por qué? No tenemos derechos. No nos interesa cubrir eso. Parecía que todo bien. Después nos llega un mensaje del jefe de prensa de Saprissa diciendo que no se puede transmitir en el Saprissa”, explica José.

Si usted entra a la página de Facebook de FANATIKOSCR esto es lo que se topará. (Captura de pantalla)

A partir de ahí, José dijo que estaba en una tensa calma, pero comenzó a tirar durísimo.

“Nos reportaron la página y para que ustedes sepan, cuando a uno le reportan le llega quién lo está denunciando, entonces sabemos quién nos denunció.

“Esa denuncia no se quedó así, nosotros estamos en un alegato (buscando defenderse legalmente), con el apoyo de Tigo y se vienen días interesantes. Esperemos estar otra vez con nuestro sitio en las mejores condiciones en las próximas horas y esto no se va a quedar así.

“Jorge, vos podés tener un programa como FANÁTIKOSCR, para ustedes es sumamente fácil mover un poquillo de plata en alguno de tus canales; sin embargo, preferís vivir envenenado, como lo sos, porque sos un mae que no tiene paz, no conmigo, no tenés paz con un montón de gente para trabajar. En este caso me has enfermado a mí estos dos, tres días”, Núñez.

Bien duro le dio FANATIKOSCR de Tigo a Jorge Martínez de Canal 7. (Captura de pantalla)

Le dio duro

“Te doy ese beneficio, me has enfermado estos tres días, pero esto no se va a quedar así Jorge. Jorge era amigo mío y cuando yo vengo a trabajar a Tigo se convirtió en mi enemigo.

“Jorgito es el que sabemos está detrás de esto. Vamos a ganar esta apelación, Jorgito, y verás otra vez la página de FANATIKOSCR porque somos de la gente, Jorge, y si algo pasara yo vuelvo a comenzar esa página y vamos a volvernos a levantar”, tiró José.

Y, para rematarlo, agregó: “Como dijo Édgar Silva: ‘¿Cómo es posible que la competencia no tenga los derechos y haga mejores transmisiones?’. Nosotros no tenemos los partidos, pero te molesta (a Jorge Martínez) que la gente, termina el partido, y quiera escuchar a Kristian, a Gustavo y a este sapazo, como soy yo, con todo este grupo de gente humilde, que somos nadie, Jorge, porque nosotros no somos nadie ni estamos pretendiendo. Ninguno de nosotros cobra por nada ni anda rogando patrocinios, nosotros no somos así, nos dedicamos a trabajar.

Esperemos a ver si Martínez dice algo sobre lo duro que le dieron en FANATIKOSCR.

No manda en Facebook

Le escribimos vía WhatsApp a Jorge Martínez para pedirle su criterio sobre las declaraciones de José, y respondió que se dio cuenta gracias a la consulta de La Teja.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con las acciones que Facebook haya tomado contra esa página, me estoy enterando por tu consulta”, respondió Jota.