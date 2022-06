Ensayos de Dancing with the stars iniciaron con tres ausencias significativas

Las estrellas de Dancing with the stars tuvieron su primer acercamiento con el ballroom.

Los ensayos de Dancing with the stars por fin iniciaron, a tan solo 20 días de que comience la competencia en Teletica.

En el primer día de meneos, con el profesor David Martínez, llamó la atención la ausencia de Mauricio Hoffman, Víctor “Mambo” Núñez y por supuesto, la colombiana Lorna Cepeda.

La cafetera todavía sigue grabando la telenovela Hasta que la plata los separe, la cual ya estaría en las últimas, Mambo tuvo que bretear porque ese día se transmite el programa La Platea, donde él es parte del elenco y Mau, desconocemos por qué faltó o si fue que llegó después de que tomaron las fotos y videos para redes sociales.

Algo que también causa sorpresa, es que hasta este martes, los participantes todavía no han sido emparejados, por lo que tendrán poco tiempo, primero para aprender a bailar ballroom y segundo, para hacer química con su pareja, que a veces es lo más importante.

Estos son.

A tan solo un mes para que la pista de Dancing with the stars se encienda, tras poco más de dos años de haberse apagado debido a la pandemia, Teletica anunció por fin y de manera oficial a los 10 participantes que cada domingo, a partir del 26 de junio, se menearán en el estudio Marco Picado.

Como les habíamos adelantado en el lado masculino estarán, en la sétima temporada, figuras como Bryan Ganoza y Mauricio Hoffman.

A estos se sumaron el cantante Joaquín Yglesias, el periodista de “Más que noticias”, José Miguel Cruz y el exfutbolista y goleador histórico de nuestro fútbol Víctor “Mambo” Núñez, quien fue de los últimos que reclutaron debido a que la otra opción, Hernán Medford firmó con Herediano para ser su entrenador, hace un par de semanas.

Por otra parte, las guapas que iluminarán la pista son las que La Teja ya había mencionado hace unos días, destacando la actriz colombiana Lorna Cepeda, intérprete de “la Peliteñida” en la novela “Betty la fea”, como la principal novedad.

El resto de bellas damas lo completan la periodista Gabriela Jiménez, la empresaria Nicole Aldana, la modelo Kimberly Loaiza y la presentadora Melissa Diakova, quien fue la gran sorpresa en este anuncio de Teletica.

Hace unos días se manejó el nombre de la presentadora María Teresa Rodríguez, pero pareciera que no cuajó. Solamente estaría en el espacio Calle 7.

Recordemos que la actual campeona es Sofía Chaverri, quien junto con Javier Acuña se dejaron el deseado trofeo en el 2019.

Los bailarines de esta temporada serán: Angie Gamboa, que participó en algunas de las ediciones anteriores y no estuvo en las últimas por estar viviendo en Estados Unidos. Así como Yessenia Reyes, Alhanna Morales, Lucía Jiménez, Jazhell Acevedo y los hombres Michael Rubí, Javier Acuña, Erick Vásquez, Kevin Vera y un nuevo bailarín llamado Andrés Fernández, quien debutará en la pista.

Vendrá pronto.

Los futuros participantes estuvieron invitados en “De boca en boca” este jueves, con excepción de la colombiana, debido a que todavía se encuentra grabando la nueva versión de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”.

Desde su país y vía Zoom, la actriz señaló al programa que está muy entusiasmada y apenas termine su brete se vendrá para Tiquicia.

“Estoy muy feliz, emocionada de participar, también nerviosa, me han dicho que los ticos bailan espectacular y yo espero estar a la altura y dar la talla y que la pasemos increíble que es realmente lo más importante”, aseguró.

La colombiana, quien lleva clases de baile desde hace unas semanas, comentó que está acostumbrada a andar viajando por el mundo debido a su trabajo, por lo que siente que no le afectará para nada el cambio de domicilio por unos meses.

“Yo me amoldo mucho a los cambios, me encantaría poder llegar a los tres meses, no tenemos ni idea pero voy preparada mentalmente para eso. Estoy feliz, me gusta mucho Costa Rica, ya lo he visitado antes y espero tener tiempo para pasarla bien, hacer rafting y otro montón de cosas que me gustan de allá”, dijo.

Aunque todavía no se han anunciado las parejas, Lorna espera que la suya le tenga mucha paz, pues no se considera una bailarina.

“No me lo imagino porque yo bailo sola, no con una pareja, que debe de ser muy difícil la coordinación. Yo me visualizo, voy a dar todo de mí para que mi bailarín no vaya a pensar que por qué me tocó Lorna, sino que diga que qué chévere que me tocó ella, vamos a ver qué pasa”, afirmó la actriz.