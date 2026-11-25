Nicole “Coco” Roper clamó por oraciones para ella y su hija tras contar entre lágrimas que enfrenta una nueva emergencia de salud en la víspera de uno de los días más importantes del calendario estadounidense: el de Acción de Gracias.

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La hija de Lynda Díaz destacó esa festividad en un video que publicó en redes sociales, contando que iba al hospital porque sus riñones no estaban funcionando, lo que elevó la creatinina a niveles preocupantes.

Coco Roper se conmovió hasta las lágrimas al contar la situación de salud que la sorprendió en la víspera de Acción de Gracias. (Captura/Captura)

“Necesito todas las oraciones”

“El día antes de Acción de Gracias y voy camino al hospital. Tengo mi creatinina en 5,36 y los riñones están fallando de una manera muy agresiva, así que necesito todas las oraciones posibles porque sé que Diosito está a mi lado y que todo va a estar bien”, expresó Coco entre lágrimas.

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Al compartir el video en Instagram, escribió un mensaje pidiendo, además, oraciones para su hija Ellie.

Coco Roper con nueva emergencia de salud

“Oraciones para mi hija Ellie que es mi mayor preocupación en todo momento. Diosito me dé las fuerzas para que mis riñones no se den por vencidos. Mi corazón está roto”, agregó.

Desde Costa Rica le enviamos a Coco nuestros mejores deseos en medio de esta dura prueba de salud.

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