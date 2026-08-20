Entrenadora Debbie Soto impacta al mostrar su cuerpo a 15 días de dar a luz

Muchos seguidores de la entrenadora Debbie Soto quedaron impactados este jueves al ver cómo luce físicamente 15 días después de dar a luz.

Soto se convirtió en mamá por primera vez el pasado 5 de agosto. Su hija, Isabella, apenas tiene 15 días de nacida.

Debbie Soto se convirtió en mamá por primera vez el 5 de agosto. (Instagram/Instagram)

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Una foto que impactó

Este jueves, Debbie compartió una foto en la que aparece con un enterizo negro y lució lo recuperada que está de su embarazo, a pesar de que dio a luz hace tan poquito tiempo.

Si bien Debbie no alcanza todavía el físico que tenía antes de quedar embarazada y ser mamá; lo que mostró este jueves nos hace pensar que volver ahí no le será difícil.

Según dijo Soto –quien se hizo muy conocida por ser expareja de Alonso Solís– se ve así pocos días después del post parto porque nunca dejó el ejercicio en estos nueve meses.

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La decisión de la que no se arrepiente

“Hoy (jueves) cumplimos 15 días post parto y sigo viendo los beneficios de haber entrenado nueve meses y haber mantenido una alimentación saludable”, contó Soto.

Incluso, ella dejó listas sus comidas para los primeros días después de dar a luz, porque no quería perder sus dietas ni depender de nadie.

Debbie afirmó que en este momento sí está dedicada solo a su hija; es decir, en esta etapa del post parto detuvo temporalmente la actividad física.

Debbie Soto luce físicamente muy recuperada a 15 días de dar a luz. (Instagram/Instagram)

“Por ahora solo me enfoco en mi bebé y seguir comiendo bien mientras podemos volver a nuestra mejor versión”, terminó.

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