Ericka Morera tuvo un “safis” en su coreografía y así lo resolvió su coreógrafo Javier Acuña

Ericka Morera y su coreógrafo Javier Acuña son una de las parejas favoritas del público. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ericka Morera contó que tuvo un “safis” en su coreografía de esta segunda gala de Mira quién baila (MQB) y su coreógrafo Javier Acuña reveló lo que hizo para que el error no fuera tan evidente.

A ellos les tocó bailar al ritmo de merengue este domingo y, aunque “Keka” se sabía muy bien la coreografía, hubo un momento en que perdió el control por segundos.

“Estaba con mucho susto. El merengue, uno creería que es como lo baila en fiestas familiares, pero ¿qué?, cero, es otra cosa", reconoció en un en vivo que hizo junto con Javi antes de iniciar los ensayos para la tercera gala.

Su bailarín reveló que hubo una parte de la coreografía en la que se soltaron de las manos y le tocó resolver rápido para que no se notara y para que la periodista no perdiera la concentración.

“Nos soltamos de las manos y Keka me hizo unos ojos que yo solo pensaba: ‘Ojalá esté de espalda porque sino se va a ver la cara’. Keka me hizo unos ojos como de... no me sueltes. Fue demasiado chistoso”, admitió el bailarín.

Ericka Morera ha sido toda una sorpresa como bailarina en la competencia de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

Por suerte, Javi pudo tomar control de sus manos rápidamente, y continuar con la coreografía tal y como la tenían planeada.

“Vea lo importante de tener conexión con la pareja y la química, y la seguridad que a mí me da Javi, porque yo sé que una situación como esa que pasó, que solo él y yo la detectamos, como inmediatamente, Javi solo me hace como: (respira) ‘Tranquila, yo tengo el control absoluto de esto’”, dijo la concursante.

Ericka además le agradeció públicamente a su bailarín por sacar dotes en ella que ni sabía que tenía y por hacerla brillar en la pista.

El próximo domingo a ellos les tocará bailar al ritmo de quickstep, que es menos enérgico que el merengue y el bolero criollo que les tocó en la primera gala.