¡Escándalo total! Grabaron escenas de serie para adultos en la tumba de Camilo Sesto

A poco más de seis años de su partida, Camilo Sesto se convirtió en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz escenas de una serie de contenido para adultos, que fueron grabadas en su tumba.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario español “Información”, las imágenes fueron filmadas en el cementerio de San Antonio Abad, ubicado en el municipio de Alcoy, y forman parte de una producción de temática LGBTI+.

Graban escenas para adultos en tumba de Camilo Sesto

Según publicó el medio español, aunque no se grabaron escenas de sexo explícito en el lugar, el mausoleo del intérprete de “Vivir así es morir de amor” aparece de manera clara.

Familia pide disculpa

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente abrieron el debate; y es que el uso del mausoleo dentro de una producción para adultos fue interpretado por muchos como una falta de respeto a la memoria y el legado del cantante.

La reacción más contundente vino del entorno cercano de Sesto. En entrevista para la cadena Telecinco, la familia manifestó estar sumamente molesta por lo sucedido; incluso, expresaron su interés por pedir explicaciones y una disculpa pública a las autoridades.

“Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados”, relató el periodista Pello Moriones.

Por su parte, el ayuntamiento de Alcoy negó rotundamente haber permitido la grabación de escenas para adultos, aunque reconoció que sí se tramitó una solicitud para rodar dentro del cementerio. Además, dejó claro que se tomarán medidas para que los hechos no vuelvan a repetirse.