Esmeregilda pasó de animar las fiestas de su pueblo a salir en los toros de Zapote

Esmeregilda dice estar muy feliz de vivir su primera experiencia en un redondel de toros.

Esmeregilda Mierdecilla Pontealegre debutó este año en las corridas de toros de Zapote, gracias a la unión de canal 13 y ¡Opa!

Este simpático personaje fue creado por Tatiana Jiménez Esquivel hace ocho años de una manera muy particular.

Ella se dio a conocer en el programa La dulce vida, donde ganó el cuarto lugar de la categoría de personajes.

Conozca más de Tatiana y Esmeregilda, quien tiene una gran historia de vida.

- ¿Cómo fue que nació el personaje de Esmeregilda?

Esmeregilda nace en la Parroquia de San José Obrero, en Paso Ancho para un bingo parroquial hace ocho años. El padre Carlos Alpízar, que en ese entonces era el cura párroco de la comunidad, me dice que por qué no me inventaba algún personaje para alegrar las fiestas patronales y así fue como nació.

- ¿Pertenece a algún grupo de la iglesia?

Yo canto misas desde hace 25 años, canto novenarios, rosarios, todo ese tipo de cosas a nivel de iglesia. Hace 25 años inicié con un coro de niños en esa misma parroquia de Paso Ancho, se llamó Fuente de vida, y hoy más de uno tiene su ministerio propio, y yo decidí seguir sola. Canto los jueves la Hora Santa en la iglesia de la Virgen del Bosque en San Francisco de Dos Ríos y los domingos en la misa.

- ¿Qué le dio por cantar en misas?

Inicié cantando hace 26 años cuando me diagnosticaron un cáncer de útero, cuando eso tenía tres niños pequeños, entonces yo le pedí a Dios que por favor me ayudara para que no me muriera, llevé año y medio de tratamiento en el Calderón Guardia y aquí estoy. Hace 11 meses me hicieron una histerectomía total (le quitaron el útero y el cuello uterino) porque ya tenía problemas serios y gracias a Dios aquí seguimos.

LEA MÁS: Los Súper Amigos están todos agüevados porque quedaron fuera de los toros de Zapote a última hora

Tatiana Jiménez se dedica a cantar en misas, novenarios, rezos y demás.

- ¿En quién se inspiró para crear el personaje?

Yo lo hice pensando en mi tía (Ana Esquivel), ella vive en los Llanos de Turrialba y lo hice tomando ejemplo de ella porque es una mujer de campo, trabajadora y luchona. Ella está en el campo siempre, se dedica a la siembra aunque ya está mayor, tiene 73 años.

Me fijé en su forma de hablar porque la gente que vive en el campo habla demasiado duro y pasan diciendo: “traiga”, “qué yegua”, “qué mozote”, todos esos dichos los agarré de ella.

- ¿Y la vestimenta?

Así viste mi tía. No le puede faltar el delantal. Lo único diferente que si le agregué fue la flor en la cabeza.

- ¿Esmeregilda está soltera o casada?

Esmeregilda es una mujer muy alegre, en teoría ella nace de una familia de siete hermanos, solo varones, ella es la única mujer, además, nunca se ha casado, anda en busca del amor, que todavía no ha llegado a su vida, entonces estamos en ese proceso. A ella también le gusta disfrutar la vida, pero es a su vez muy exigente.

Esmeregilda sale en el programa "No tan Cristiana", de Cristiana Nassar, en canal ¡Opa!.

- ¿Cómo es el hombre ideal para ella?

Esmeregilda es algo selectiva. Ella busca que sea un hombre que ame a Dios, es lo más importante para ella, y que sea guapo, tampoco que sea tan feo porque Esmeregilda es algo exigente en sus gustos, ojalá que fuera un ganadero, así grandote y con buena billetera y muy buen corazón.

- ¿Cómo logra ella la oportunidad de salir en televisión?

Esmeregilda participó en la última Dulce Vida (2019, ganó el cuarto lugar de la categoría de personajes), de ahí pasó a un programa que hizo el señor Francisco “Chico” Blanco (humorista de radio Omega) en canal 42 que se llamaba “Chistes y chistosos”. Tiempo después el periodista Alexis Jiménez la llamó para que participará en Divas, de Multimedios, que fue donde conoció a Cristiana Nassar, quien ahora la invitó a ser parte del elenco de “No tan Cristiana”, donde está los viernes junto a Mila Montero (humorista).

- ¿Cómo se le da la oportunidad de estar en los toros de Zapote?

Me di cuenta que había un casting en canal 13 para escoger el elenco, “Chico” Blanco fue el que me lo informó, entonces fui y para mi sorpresa a los tres o cuatro días la señora Carolina Medina (productora del Sinart) me llamó para decirme que era parte del elenco, hasta lloré de la emoción porque para mí es un gran paso y una gran oportunidad, y yo feliz dando lo mejor de lo mejor.

Esmeregilda contó que todos sus compañeros de transmisión le han ayudado mucho.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia de estar en el redondel?

Es maravilloso. Incluso, le puedo decir que la gente me ha dicho que le encanta mi personaje porque parece mentira, pero Esmeregilda habla inglés y un día de estos entrevistó a un muchacho que venía de Alemania, entonces ella se ha sentido muy feliz. El elenco es muy bueno, excelente, no me puedo quejar de mis compañeros, son unos grandes profesionales, entonces para mí es un honor trabajar al lado de gente tan profesional.

- ¿Siempre añoró llegar a trabajar en televisión?

Vieras que sí. En mi casa siempre he sido como la más vacilona y todo el asunto, y yo decía: “algún día, algún día”. Yo siempre digo que Dios mueve sus fichas a su manera y este era mi momento, Dios lo tenía preparado para mí en este año, porque lo de la Dulce Vida fue hace cuatro años.

Estudiando actuación Por su papá Soltera Este año decidió empezar a llevar clases de actuación en el teatro Moliëre porque quiere profesionalizar más su personaje y agarrar más confianza al momento de estar frente a una cámara o el público. Su papá, quien falleció hace 34 años, fue quien le inculcó el amar a Dios y el meterse en las actividades de la iglesia, por él fue que empezó a cantar en el coro de la iglesia. Tiene cuatro hijos, María Fernanda (29 años), Melissa, de 30, Juan Bosco, de 34 años y Valeria, de 22 años. Su hija menor nació de cinco meses. Hace 8 años está soltera tras vivir más de 20 años en unión libre.