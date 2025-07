Esposa de Bryan Ruiz en medio de su tratamiento de salud: “Mi trabajo es creer”

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruzi, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y la Selección Nacional de Costa Rica. (redes/Instagram)

La esposa del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, está atravesando una difícil etapa de salud y actualmente se encuentra en medio de un tratamiento médico fuera del país.

Carolina no ha revelado aún exactamente qué es lo que tiene; sin embargo, a mediados de mayo informó, a través de sus historias de Instagram, que tuvo que hacer una pausa debido a un intenso dolor lumbar que la hizo acudir al hospital.

Según confesó, fueron varios meses de dolor hasta que decidió ponerle atención a su salud.

“Un dolor lumbar al que no le di prioridad, me hizo parar absolutamente todo el viernes (9 de mayo) y terminé en el hospital. Y es que en el ajetreo del día a día no escuchamos el cuerpo, evitamos lo importante sobre lo que creemos urgente y nos creemos invencibles o que podemos con todo y nadie puede con todo”, publicó el 12 de mayo.

Los amigos y familiares de la esposa de Bryan Ruiz pasan orando por su salud. (redes/Instagram)

Ella y el exasistente técnico de Alajuelense viajaron hace unos días a Estados Unidos, donde está recibiendo un tratamiento especial.

Antes de viajar visitaron la basílica de los Ángeles, en Cartago, junto con toda su familia para pedirle a la Negrita que intercediera por ese milagro que tanto anhelan.

Precisamente, este martes ella publicó una imagen de la Patrona de Costa Rica y escribió: “Mi trabajo es creer. Volveré con vos en unos meses para agradecer”.

Jaikel, quien es madre de los dos hijos más pequeños del “Capi” manudo, reafirmó que es muy creyente en la Virgencita y en que los planes de Dios “son perfectos”.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, publicó que volverá en unos meses a la Basílica para agradecerle a la Negrita. (redes/Instagram)

“Ir a la basílica siempre ha sido especial, es mi momento de hacer pausa, para agradecer, para entregar a Dios mis anhelos y preocupaciones. Pero hoy, hoy fue más especial, fue sentir esa reafirmación de que los planes de Dios son perfectos y que jamás nos suelta”, escribió.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, pasa publicando todos los días mensajes llenos de fe y esperanza. (redes/Instagram)

Sus padres, Bryan y sus hijos, así como su hermana Priscila Jaikel, su esposo y su sobrinito están ahorita cuidándola, según lo ha dejado ver ella en sus redes.

“Tú proceso será el testimonio que afirmará que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37″, es parte de los mensajes de fe que pasa publicando en medio de su enfermedad.